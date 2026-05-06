Исповедь за забором: незнакомцы атакуют одинокую женщину жалобами на жен

Yahoo: незнакомцы атакуют одинокую женщину жалобами на жен

В сельской местности неизвестные мужчины регулярно останавливаются у дома одинокой женщины, чтобы обсудить с ней свои внутрисемейные проблемы. Об этом сообщило Yahoo со ссылкой на обсуждение на платформе Reddit.

Пользовательница, пожелавшая сохранить анонимность, пожаловалась, что незнакомые мужчины среднего возраста, проезжая мимо ее владений, часто выходят из машин ради «бесплатного эмоционального обслуживания».

По ее словам, вместо обычного приветствия они сразу переходят к затяжным монологам о трудностях жизни с женами, конфликтах с руководством или проблемами с арендодателями.

Женщина подчеркнула, что подобные диалоги вызывают у нее сильный дискомфорт, так как эти люди ей абсолютно не знакомы.

«Я не знаю этих мужчин. Иногда они начинают выливать на меня свои проблемы еще до того, как представятся», — рассказала она.

По мнению хозяйки участка, собеседников совершенно не интересует ее личность. Им требуется лишь объект для выплеска негативных эмоций.

Особую тревогу у нее вызвал недавний случай. Один из автомобилистов, с которым они раньше лишь обменивались вежливыми взмахами рук, внезапно заехал на ее территорию через открытые ворота. Он начал рассказывать о своем одиночестве, пока его супруга находится в отъезде.

Ситуация вынудила женщину изменить привычный образ жизни. Теперь, завидев приближающийся автомобиль, она старается спрятаться, чтобы не стать жертвой очередной внезапной консультации.

«Тот факт, что взрослый человек без приглашения идет по моей подъездной дорожке, кажется мне неправильным», — отметила она в своем посте.

Участники дискуссии в сети предложили ей радикальные способы защиты. Например, оставлять на крыльце мужские ботинки большого размера для создания иллюзии присутствия в доме мужчины или демонстративно принимать сторону жен в любом споре, чтобы отбить у непрошеных гостей желание продолжать разговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.