Кровля учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге — внутри могли быть люди

Алексей Мокряков
Пострадала часть крыши над спортзалом учреждения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Кровля спортивного зала учебного заведения в Екатеринбурге обрушилась. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.

В МЧС добавили, что информация о нахождении людей в помещениях в момент обрушения уточняется. На месте работают 15 сотрудников ведомства и пять единиц техники.

По информации Министерства образования Свердловской области, в результате обрушения никто не пострадал. К этому моменту занятия в учебном заведении уже закончились, уточнили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Липецкой области обрушилась крыша цеха «Моторинвеста». Инцидиент произошел в здании сварочного цеха в населенном пункте Гребенкино. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации последствий и разбору завалов.

