Кровля учебного заведения обрушилась в Екатеринбурге

Кровля спортивного зала учебного заведения в Екатеринбурге обрушилась. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Свердловской области.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Умельцев. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 97 человек.

В МЧС добавили, что информация о нахождении людей в помещениях в момент обрушения уточняется. На месте работают 15 сотрудников ведомства и пять единиц техники.

По информации Министерства образования Свердловской области, в результате обрушения никто не пострадал. К этому моменту занятия в учебном заведении уже закончились, уточнили в ведомстве.

