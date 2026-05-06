«Мы просто ждем»: пассажир о вспышке хантавируса на круизном лайнере

Пассажир лайнера, где вспыхнул хантавирус, назвал атмосферу на борту спокойной

Пассажир Касем ибн Хаттут рассказал 5-tv.ru, что происходит на борту круизного лайнера MV Hondius, где зафиксирована вспышка хантавируса. Судно сейчас находится у берегов Кабо-Верде, часть пассажиров и экипажа остается на борту без возможности сойти на берег.

«Ситуация на судне остается очень спокойной. Люди относятся к происходящему серьезно, но без паники, стараются соблюдать дистанцию и носить маски. Мы просто ждем, пока власти найдут решение», — сообщил пассажир.

По его словам, капитан и руководство регулярно информируют находящихся на борту о происходящем, а пассажирам рекомендуют ограничивать контакты и чаще пользоваться средствами дезинфекции. При этом строгих ограничений не вводилось — меры носят рекомендательный характер.

Касем ибн Хаттут отметил, что, несмотря на тревожные новости, на судне сохраняется относительно стабильная атмосфера: люди стараются занять себя чтением, фильмами и обычными бытовыми делами. Однако он подтвердил, что во время рейса произошли трагические случаи, и часть пассажиров скончалась.

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на борту лайнера погибли как минимум три человека, еще несколько — заболели. Судно с примерно 149 людьми на борту остается на якоре у столицы Кабо-Верде, города Прая, при этом пассажирам временно запрещено сходить на берег. Медики уже поднимались на борт для осмотра заболевших.

Хантавирусная инфекция считается опасным заболеванием, которое может протекать как в форме тяжелой лихорадки с поражением почек, так и в виде легочного синдрома. В начале болезнь часто напоминает грипп — с температурой, слабостью и мышечной болью, однако затем может привести к серьезным осложнениям, включая проблемы с дыханием, отек легких и резкое падение давления.

Сам пассажир считает, что ситуация требует дополнительных разъяснений и не до конца понятна, а ее масштаб мог быть преувеличен. При этом он подчеркнул, что находящиеся на борту выражают соболезнования семьям погибших и надеются на скорейшее выздоровление заболевших.

