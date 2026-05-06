Пожар вспыхнул в здании мэрии Энергодара после атаки ВСУ

Элина Битюцкая
Мэр Максим Пухов заявил, что удары по администрации носят целенаправленный характер.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В здании городской администрации Энергодара произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Пухов.

«Особой целью противника в последние дни становится здание администрации — удары наносятся целенаправленно и системно. Сегодня после одной из атак произошло возгорание помещения на восьмом этаже», — написал мэр 6 мая.

Он уточнил, что пламя удалось оперативно локализовать.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, ситуация под контролем. Пухов призвал горожан сохранять спокойствие и не поддаваться на возможные провокации.

Накануне, 5 мая, Энергодар также подвергся атаке. Тогда было зафиксировано несколько прямых попаданий в то же административное здание. К счастью, обошлось без жертв и раненых. В связи с высокой угрозой жителей просили не покидать укрытия.

Ранее 5-tv.ru писал об обстрелах ВСУ города Васильевка близ Запорожской АЭС. Журналист ТАСС попал под удар дрона.

