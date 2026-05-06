Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Федор Щукин отправил в отставку правительство региона. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.

При этом правительству субъекта поручили продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава кабмина.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина врио главы Дагестана. Как сообщал 5-tv.ru, на этом посту он сменил Сергея Меликова, который руководил республикой с 2020 года.

Исходя из опубликованного документа, Меликов покинул должность по собственному желанию.

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области, территория которой теперь относится к Нижегородской области. Он окончил юридический факультет Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «Юриспруденция» в 1997 году.

Щукин работал юрисконсультом на промышленных предприятиях Нижегородской области с сентября 1995 года по май 2004 года.

Позднее он начал карьеру в судебной системе. Щукин занял должность заместителя председателя Нижегородского областного суда в конце 2020 года. Указом Путина он был назначен председателем Верховного суда Дагестана в феврале 2024 года.

