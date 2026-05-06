Врио главы Дагестана Щукин отправил в отставку правительство республики

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

До этого Путин подписал указ о назначении чиновника на должность.

Что известно о роспуске правительства Дагестана

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Федор Щукин отправил в отставку правительство региона. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского кабмина.

При этом правительству субъекта поручили продолжить выполнение своих функций до сформирования нового состава кабмина.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Федора Щукина врио главы Дагестана. Как сообщал 5-tv.ru, на этом посту он сменил Сергея Меликова, который руководил республикой с 2020 года.

Исходя из опубликованного документа, Меликов покинул должность по собственному желанию.

Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области, территория которой теперь относится к Нижегородской области. Он окончил юридический факультет Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского по специальности «Юриспруденция» в 1997 году.

Щукин работал юрисконсультом на промышленных предприятиях Нижегородской области с сентября 1995 года по май 2004 года.

Позднее он начал карьеру в судебной системе. Щукин занял должность заместителя председателя Нижегородского областного суда в конце 2020 года. Указом Путина он был назначен председателем Верховного суда Дагестана в феврале 2024 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
В Тамбовской области собрали рекордный урожай зерна в 2025 году
18:15
«Вы шутите?» — Рианна и A$AP Rocky поссорились на Met Gala
18:09
Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
18:00
Расистские скандалы: Канье Уэст впервые выступит в Грузии после отмены ряда концертов
17:57
Умер создатель CNN Тед Тернер
17:51
В России прошла акция «Вальс поколений»

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео