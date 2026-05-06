В Швейцарии обнаружили наиболее опасную разновидность хантавируса

В Швейцарии зафиксирован случай заражения одной из самых опасных разновидностей хантавируса — вирусом Андес. Как уточнили в правительстве страны, инфицированный ранее находился на круизном лайнере MV Hondius, где произошла вспышка заболевания.

«В отличие от европейских хантавирусов, передающихся через экскременты инфицированных грызунов, передача американского варианта хантавируса (Андес. — Прим. ред.) возможна от человека к человеку», — сообщили в швейцарском кабмине, добавив, что риска распространения хантавируса среди населения нет.

Сам лайнер в настоящее время находится у побережья Кабо-Верде. По решению испанских властей он должен был зайти в один из портов Канарских островов, однако региональные власти выступили против такого сценария. Глава правительства архипелага Фернандо Клавихо заявил, что решение о приеме судна вызывает серьезные вопросы.

«Не основано ни на каких технических критериях, и нет достаточной информации, чтобы успокоить общественность или гарантировать ее безопасность», — заявил он.

Клавихо подчеркнул, что намерен обсудить ситуацию с центральными властями Испании.

Вспышка инфекции на борту началась еще во время перехода лайнера из аргентинской Ушуайи в сторону Кабо-Верде. Первой жертвой стал гражданин Нидерландов, скончавшийся 11 апреля. Спустя более двух недель, 27 апреля, ухудшилось состояние пассажира из Великобритании — его эвакуировали в Южную Африку, где он позже умер. Третья смерть произошла уже на борту: 2 мая скончался гражданин Германии.

Хантавирусные инфекции обычно связаны с контактом с зараженной окружающей средой, в частности с выделениями грызунов. Однако в редких случаях, как в ситуации с вирусом Андес, возможна передача от человека к человеку, что повышает риск тяжелых форм заболевания, включая поражение дыхательной системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.