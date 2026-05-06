В Латвии потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь

Жители Даугавпилса ежегодно в честь праздника 9 Мая несли цветы к мемориалу советской армии в парке Дубровина.
Фото: Facebook*/МОЙ ГОРОД ДАУГАВПИЛС ЛАТВИЯ
В латвийском городе Даугавпилс потушили последний оставшийся в странах Балтии Вечный огонь. Сделано это было под предлогом «технических неполадок». Об этом заявил эстонский активист Максим Ревва, пишет РИА Новости.
Ревва в своем комментарии уточнил, что огонь перестал гореть примерно с марта 2026 года. По словам властей Даугавпилса, якобы в одном из вентилей, откуда подается газ, произошло возгорание и последующий взрыв.
«Это, скорее всего, связано с политикой», — уверен Максим Ревва.
По информации агентства Sputnik Латвия, жителей города в этом году 9 Мая не пустят на возложение цветов к мемориалу, а полиция огородила объект «по соображениям безопасности». Мэр Даугавпилса дал обещание заняться восстановлением символа памяти о павших героях, но в итоге газовое оборудование демонтировали.
Жители города ежегодно в честь праздника 9 Мая несли цветы к мемориалу советской армии в парке Дубровина. Несколько лет назад в этом месте проходили масштабные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Литва вдвое расширит военный полигон у границ Калининградской области. В Совбезе РФ назвали эти действия курсом на милитаризацию и созданием очага напряженности.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
