Мегацунами на Аляске стало вторым по высоте в истории

Возникшая прошлым летом в удаленном фьорде на юго-востоке Аляски огромная волна-мегацунами стала второй по высоте за всю историю наблюдений. Об этом сообщила телерадиокомпания BBC.

«Огромная волна является второй по высоте когда-либо зафиксированной волной и напоминает о рисках, связанных с таянием ледников», — сказано в публикации.

Самое высокое мегацунами в истории достигло 500 метров в высоту и было зафиксировано в 1950-х годах.

В этот раз несколько небольших землетрясений вызвали мощный оползень: около 64 миллионов кубических метров горной породы менее чем за минуту обрушились в воду, спровоцировав появление волны, высота которой почти достигла 500 метров.

Как отметили ученые, в этот раз жертв удалось избежать во многом благодаря тому, что инцидент произошел ранним утром. В это время путешественники на судах еще не вошли во фьорд Трейси-Арм.

Ранее 5-tv.ru писал, что ледник Судного дня трещит по швам. Исследователи фиксируют тревожные изменения в Антарктике, последствия которых могут почувствовать миллионы людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.