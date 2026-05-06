Мегацунами на Аляске стало вторым по высоте в истории

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 46 0

Высота волны достигла почти 500 метров.

Мегацунами во фьорде на Аляске

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Возникшая прошлым летом в удаленном фьорде на юго-востоке Аляски огромная волна-мегацунами стала второй по высоте за всю историю наблюдений. Об этом сообщила телерадиокомпания BBC.

«Огромная волна является второй по высоте когда-либо зафиксированной волной и напоминает о рисках, связанных с таянием ледников», — сказано в публикации.

Самое высокое мегацунами в истории достигло 500 метров в высоту и было зафиксировано в 1950-х годах.

В этот раз несколько небольших землетрясений вызвали мощный оползень: около 64 миллионов кубических метров горной породы менее чем за минуту обрушились в воду, спровоцировав появление волны, высота которой почти достигла 500 метров.

Как отметили ученые, в этот раз жертв удалось избежать во многом благодаря тому, что инцидент произошел ранним утром. В это время путешественники на судах еще не вошли во фьорд Трейси-Арм.

Ранее 5-tv.ru писал, что ледник Судного дня трещит по швам. Исследователи фиксируют тревожные изменения в Антарктике, последствия которых могут почувствовать миллионы людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
В Тамбовской области собрали рекордный урожай зерна в 2025 году
18:15
«Вы шутите?» — Рианна и A$AP Rocky поссорились на Met Gala
18:09
Четыре человека пострадали в Белгородской области в результате атак дронов ВСУ
18:00
Расистские скандалы: Канье Уэст впервые выступит в Грузии после отмены ряда концертов
17:57
Умер создатель CNN Тед Тернер
17:51
В России прошла акция «Вальс поколений»

Сейчас читают

«И так инвалиды»: богатым украинцам предлагают легально откупаться от ТЦК
Мир магии в наушниках: анонсирован новый проект о Гарри Поттере
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео