В России прошла акция «Вальс поколений»

В рамках проекта тысячи людей станцевали под песни военных лет.

Сегодня же россиян в разных регионах страны закружил «Вальс Поколений». Тысячи людей собрались в парках и на городских площадях, где станцевали под песни военных лет. Как отмечает лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, который дал старт федеральной акции — очень важно, чтобы те, кто прошел Великую Отечественную и те, кто знает о ней со страниц учебников, имели возможность встретиться и пообщаться.

«Важно, чтобы молодые люди, внуки, правнуки победителей, могли встречаться с теми, кто еще жив. И эта эстафета чтобы передавалась из поколения в поколение», — отметил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Также на площадках работали «Павильоны памяти», где с помощью технологий искусственного интеллекта участники могли оживить свои фото. А волонтеры помогали отреставрировать черно-белые архивные снимки и сделать их цветными.

Ранее 5-tv.ru писал, что от станции Железнодорожная в подмосковной Балашихе отправился «Электропоезд Победы». Среди пассажиров — участники Великой Отечественной и бывшие узники концлагерей. Сопровождали их волонтеры и юнармейцы.

Во время поездки ветераны поделились воспоминаниями о событиях тех лет. А сотрудники музея рассказали интересные факты о работе железной дороги в годы войны.

