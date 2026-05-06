Нейросетевые фрукты сделали хит: Jony с песней «Камин» обошел Тейлор Свифт

Дарья Орлова
Неожиданный тренд с участием нейросетей перевернул музыкальные чарты.

Российский исполнитель Jony неожиданно вырвался вперед по числу слушателей на платформе YouTube Music, обогнав мировую поп-звезду Taylor Swift.

Резкий рост интереса к его творчеству оказался напрямую связан с вирусным контентом в соцсетях, где пользователи массово создают ролики с анимированными фруктами и овощами, сгенерированными с помощью искусственного интеллекта.

Фоном для этих видео чаще всего становится трек «Камин», записанный в 2020 году совместно с Emin Agalarov. Несмотря на то что композиции уже несколько лет, именно сейчас она получила вторую волну популярности благодаря необычному визуальному сопровождению.

Аудитория Jony на YouTube Music достигла 823 миллионов слушателей, тогда как у Тейлор Свифт этот показатель составляет около 400 миллионов.

Сам трек «Камин» собрал более 616 миллионов прослушиваний на платформе, а видеоклип на YouTube преодолел отметку в 272 миллиона просмотров.

Сюжеты вирусных роликов строятся на абсурдных, но эмоционально насыщенных историях. Фрукты и овощи в них «живут» как люди: признаются друг другу в любви, переживают измены и даже сталкиваются с неожиданным «пополнением» в семье.

Именно сочетание драматичного трека и нелепых ситуаций создает тот самый эффект, который цепляет аудиторию.

В комментариях пользователи со всего мира активно обсуждают происходящее, нередко повторяя запомнившиеся реплики. Одной из самых вирусных стала фраза: «Я клубника, ты клубника, почему у нас родился банан?».

Этот феномен еще раз показывает, как сочетание технологий, юмора и пользовательского творчества может буквально за считаные недели вывести старую песню на новый уровень популярности.

