Валю Карнавал нарвалась на скандал в Казахстане: певице пришлось оправдываться

Валя Карнавал опровергла слухи о неуважении к казахстанцам

Блогер и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) публично опровергла информацию о своем якобы пренебрежительном отношении к гражданам Казахстана. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пост знаменитости в социальной сети.

Поводом для оправданий стали появившиеся в 2025 году в интернете сообщения, согласно которым во время работы над видеоклипом «Вдох-выдох» в Казахстане девушка якобы выдвинула требование об отсутствии местных жителей на съемочной площадке.

Знаменитость призналась, что такие новости вызвали у нее шок и сильное возмущение, так как они полностью не соответствуют действительности.

«Я с огромной любовью, подчеркну, с огромной любовью отношусь к народу Казахстана, потому что для меня это просто невероятно талантливые люди. Невероятно талантливые и открытые люди, с которыми мы сняли просто потрясающий клип. Один из лучших клипов за всю мою карьеру», — заявила она в своем видеообращении.

По словам девушки, весь рабочий процесс был построен на взаимодействии с местными специалистами, которые проявили высокий уровень профессионализма и гостеприимства. Она вспомнила, что казахская команда сопровождала ее круглосуточно: от момента прилета в аэропорт до самого возвращения домой.

Валя отметила, что сотрудники не только обеспечивали комфортные условия, но и создавали теплую атмосферу, делясь интересными историями из жизни в перерывах между дублями. Этот опыт она назвала одним из самых душевных и крутых в своей творческой биографии, выразив искреннюю благодарность коллегам за проявленную о ней заботу.

