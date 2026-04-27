Секрет продуктивного утра: как быстро настроить мозг на рабочий лад

Нейробиолог Алькайд: зарядка и белок помогут настроить мозг на рабочий день

Для эффективной работы мозга в начале дня необходимо сочетать физическую активность с правильным питанием. Об этом сообщил в беседе с изданием Men's Journal нейробиолог Рамзес Алькайд.

Специалист подчеркнул, что современный образ жизни с бесконечным потреблением короткого контента в интернете провоцирует «неврологическую перестройку». Из-за нее человеку становится трудно удерживать внимание на одной задаче.

Чтобы справиться с этой проблемой, ученый посоветовал в течение нескольких недель проводить эксперимент: начинать утро с силовой тренировки или хотя бы интенсивной прогулки, а затем обязательно съедать полезный завтрак.

Особое внимание Алькайд уделяет рациону, отмечая пользу белковых продуктов в утренние часы. По его словам, сочетание нагрузок и белка способствует активному насыщению кислородом префронтальной коры головного мозга. Именно этот отдел несет ответственность за принятие волевых решений и способность концентрироваться.

«Мозг работает на пределе возможностей, если четко установить биологические ритмы с самого утра, используя естественные утренние пики уровня тестостерона и кортизола. Когда мозг, гормоны и тело идеально синхронизированы, можно достичь очень стабильного уровня внимания, вместо того чтобы сталкиваться с его беспорядочными скачками и сбоями», — резюмировал исследователь.

Нейробиолог также добавил, что предложенный режим особенно полезен для мужского организма, так как физическая активность вкупе со здоровым завтраком стимулирует корректную выработку тестостерона.

Упорядочивание утренних ритуалов позволяет избежать хаотичных сбоев в работе психики в течение всего оставшегося дня.

Контроль над биологическими ритмами помогает мозгу адаптироваться к сверхбыстрому ритму жизни и сохранять ясность мышления при решении сложных профессиональных задач.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.