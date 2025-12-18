«Родителей убьют»: Васильева рассказала, как мошенники обманули ее внука

Мошенники угрожали внуку Татьяны Васильевой убийством его родителей

Мошенники угрожали внуку народной артистки РФ Татьяны Васильевой Григорию убийством его родителей. Об этом актриса рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Васильева уточнила, что аферисты выманивали деньги у 15-летнего Гриши на протяжении пяти дней.

«Пять дней ему звонили, все время говорили, чтобы он никому не рассказывал, что речь идет о родителях. Что родители должны или сесть в тюрьму, или их убьют», — говорит Васильева.

Подросток поддался на угрозы и по требованию злоумышленников стал снимать свою квартиру на видео. Их интересовало, где находятся деньги, что есть в доме.

«Он был "под наркозом"», — добавляет актриса.

Они попросили Гришу взять деньги и отнести некой девушке, которая уже ждала его у дома. И это несмотря на то, что рядом был охранник, а за детьми присматривала няня.

Васильева уточнила, что мальчик ничего не рассказывал о произошедшем, но было заметно, что в его поведении что-то изменилось. Но никто не придал этому большое значение.

«Было видно, что он как-то замкнулся, из комнаты редко выходит. Ну, бывают такие настроения», — сказала актриса.

Кроме того, он ходит на тренировки, устает, в школе часто задерживается. Никто даже представить не мог, что скрывалось за этим на самом деле. Семья обратилась в полицию, мальчик предоставил правоохранителям всю информацию о произошедшем.

Однако аферисты до сих пор продолжают названивать ребенку, ожидая, судя по всему, что Гриша выполнит еще одно задание.

«Он (Гриша — Прим. ред.) совершенно в потрясении, рыдает с утра до вечера», — сокрушается Васильева.

Началось все с того, что подросток решил заказать воды и оформил доставку домой. Родители в этот момент отсутствовали. После этого почти сразу мальчику позвонили якобы из службы доставки и попросили сказать код из СМС-сообщения. Внука актрисы это не смутило, и он назвал четыре цифры.

Затем Грише сообщили, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» был взломан, после чего в игру вступили липовые полицейские. Они сказали, что мошенники перевели со счетов его родителей более полутора миллиона рублей «на поддержку ВСУ» и даже прислали мальчику список всех последствий такого шага.

Дальше был видеозвонок с лжеправоохранителями, после чего Гриша лишь убедился в правдивости происходящего. Аферисты стали просить собрать все наличные в доме — 360 тысяч рублей. Эти деньги семья откладывала на ремонт и Новый год. Получив всю сумму на руки, мошенники пропали с радара.

