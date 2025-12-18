Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все семейные деньги

Обычная покупка воды обернулась потерей всех накоплений.

Внука актрисы Татьяны Васильевой обманули мошенники

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Внук народной артистки РФ Татьяны Васильевой, Григорий, отдал мошенникам все накопления семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Началось все с того, что подросток решил заказать воды и оформил доставку домой. Родители в этот момент отсутствовали. После этого почти сразу Григорию позвонили якобы из службы доставки и попросили сказать код из СМС-сообщения. Внука актрисы это не смутило, и он назвал четыре цифры.

Затем подростку сообщили, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» был взломан, дальше в игру вступают липовые полицейские. Они сказали, что мошенники перевели со счетов его родителей более полутора миллиона рублей «на поддержку ВСУ» и даже прислали мальчику список всех последствий такого шага.

Дальше был видеозвонок с липовыми правоохранителями, после чего Григорий лишь убедился в правдивости происходящего. Аферисты стали просить собрать все наличные в доме — 360 тысяч рублей. Эти деньги семья откладывала на ремонт и Новый год. Получив всю сумму на руки, мошенники пропали с радара. Проработка схемы у аферистов заняла неделю.

