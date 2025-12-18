Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все семейные деньги

Внук Татьяны Васильевой отдал мошенникам все родительские деньги

Внук народной артистки РФ Татьяны Васильевой, Григорий, отдал мошенникам все накопления семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Началось все с того, что подросток решил заказать воды и оформил доставку домой. Родители в этот момент отсутствовали. После этого почти сразу Григорию позвонили якобы из службы доставки и попросили сказать код из СМС-сообщения. Внука актрисы это не смутило, и он назвал четыре цифры.

Затем подростку сообщили, что его аккаунт на сайте «Госуслуги» был взломан, дальше в игру вступают липовые полицейские. Они сказали, что мошенники перевели со счетов его родителей более полутора миллиона рублей «на поддержку ВСУ» и даже прислали мальчику список всех последствий такого шага.

Дальше был видеозвонок с липовыми правоохранителями, после чего Григорий лишь убедился в правдивости происходящего. Аферисты стали просить собрать все наличные в доме — 360 тысяч рублей. Эти деньги семья откладывала на ремонт и Новый год. Получив всю сумму на руки, мошенники пропали с радара. Проработка схемы у аферистов заняла неделю.

