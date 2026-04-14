Выманивал деньги на «помощь детям»: сыгравшего Лермонтова актера обвинили в мошенничестве

Актер Аблогин арестован по делу о мошенничестве

Актер Владимир Аблогин, известный по главной роли Михаила Лермонтова в одноименном фильме 2014 года, находится в СИЗО по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество. Об этом говорится в материалах Савеловского районного суда Москвы.

Артисту инкриминируют попытку выманить у потерпевшего шесть миллионов рублей. Следствие утверждает, что Аблогин выдавал себя в мессенджере за священнослужителя, а деньги просил якобы на помощь детям. Защита актера настаивает на его невиновности.

Адвокат, судя по материалам дела, подчеркивал, что Аблогин — публичная и медийная личность, сыгравший главные роли во многих фильмах. По версии защиты, артист не знал, что совершает преступление, он полагал, что выполняет просьбу давнего знакомого и помогает театру с финансированием.

«Он не проявлял инициативы, не знал источник и назначение денежных средств», — говорится в материалах дела.

Несмотря на доводы адвокатов, суд отправил Владимира Аблогина под стражу. В конце марта 2026 года срок ареста был продлен в очередной раз.

