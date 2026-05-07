Буддийский монах призвал россиян отказаться от смартфонов в праздники

Дарья Орлова
Духовный лидер считает, что семья и живое общение важнее бесконечного цифрового шума.

Фото: Роман Наумов /URA.RU/ТАСС

В период майских праздников гражданам России следует ограничить использование электронных устройств и переключить внимание на своих родных. Об этом сообщило издание RTVI со ссылкой на заявление председателя Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Бурятского Информационного Центра геше Йонтена (Сергея Киришова).

Глава организации уверен, что временный отказ от цифровых развлечений принесет ощутимую пользу обществу.

«Мы считаем, (…) было бы хорошо людям немножечко отвлечься от гаджетов и подумать о других вещах», — подчеркнул монах во время беседы с журналистами.

Геше Йонтен обратил особое внимание на то, что выходные дни — это идеальное время для укрепления внутрисемейных связей. Он порекомендовал уделить время старшему поколению, отметив важность диалога между молодежью и «стариками».

По мнению духовного лидера, обсуждение серьезных тем с друзьями и близкими, а также разговоры «о духовных вещах» способствуют внутреннему росту и обогащению личности.

Монах убежден, что такие беседы гораздо ценнее, чем потребление контента в интернете, так как они позволяют сохранить преемственность традиций.

