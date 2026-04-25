МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Владимира Липаева после падения беспилотника в районе города Галац. Об этом румынское внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети.

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. Обломки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку жилого дома и электрический столб. Информация о пострадавших не поступала.

В заявлении румынской стороны отмечалось, что дрон, по их версии, мог иметь российское происхождение. При этом конкретные доказательства этой версии не приводились.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, провокация Киева с якобы российским беспилотным летательным аппаратом в Румынии и Молдавии с треском провалилась.

