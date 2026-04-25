МИД Румынии вызвал посла России после падения беспилотника

Мария Гоманюк

При этом никаких доказательств, что дрон имеет российское происхождение, не приведены.

Почему Румыния вызвала посла России

Министерство иностранных дел Румынии вызвало посла России в Бухаресте Владимира Липаева после падения беспилотника в районе города Галац. Об этом румынское внешнеполитическое ведомство сообщило в соцсети.

Инцидент произошел в ночь на 25 апреля. Обломки беспилотного летательного аппарата повредили пристройку жилого дома и электрический столб. Информация о пострадавших не поступала.

В заявлении румынской стороны отмечалось, что дрон, по их версии, мог иметь российское происхождение. При этом конкретные доказательства этой версии не приводились.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, провокация Киева с якобы российским беспилотным летательным аппаратом в Румынии и Молдавии с треском провалилась.

Последние новости

17:27
Собянин рассказал о работе школ для приемных родителей в Москве
17:10
«Все в порядке»: сын Бориса Щербакова опроверг слухи о проблемах с сердцем отца
17:08
В Якутии умер Герой России Алексей Петров
16:45
«Было какое-то дело»: о чем Пиманов общался с бывшей женой за день до смерти
16:22
Женщину-дворника сбил автомобиль в Улан-Удэ — жуткие кадры
16:15
Зеленский потребовал поставить Украине западные системы ПВО

Сейчас читают

«Шли раздетые»: выживший турист о трагедии на горе Мунку-Сардык в Бурятии
У белой пары родился темнокожий ребенок из-за ошибки в ЭКО
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео