Тактика «серой скалы» и фиксация фактов: как бороться с травлей на работе

Психолог Романив: при травле на работе важно сохранять нейтралитет

Для эффективной самозащиты от травли в рабочем коллективе необходимо сохранять эмоциональную нейтральность и документировать все случаи давления. Об этом в беседе с aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.

Специалист отмечает, что травля в офисной среде редко начинается внезапно — сначала это могут быть скрытые подколы или игнорирование идей сотрудника, которые постепенно перерастают в открытую агрессию. Основная задача пострадавшего в такой ситуации — перестать быть удобной «мишенью», не давая преследователям ожидаемой эмоциональной подпитки в виде слез или оправданий.

Одним из ключевых инструментов борьбы с профессиональной травлей является метод «серой скалы». Суть данной техники заключается в том, чтобы стать для агрессоров максимально скучным и предсказуемым объектом. Общение следует свести исключительно к деловым вопросам, отвечать кратко и без лишних эмоций.

«Когда человек не получает отклика — интерес к нему как к объекту давления снижается. Вы как будто „выключаетесь“ из игры, где вас пытаются задеть», — поясняет Романив.

Кроме того, эксперт советует переводить все рабочие договоренности в письменную форму, делать скриншоты переписок и фиксировать даты инцидентов. Наличие такой базы фактов позволяет аргументированно обсуждать проблему с руководством или HR-отделом, представляя ситуацию не как личную обиду, а как фактор, снижающий эффективность работы.

Важным аспектом является умение вовремя признать, что корпоративная культура в конкретной организации может быть изначально токсичной. Если руководство игнорирует жалобы или поощряет нездоровую конкуренцию, психологи советуют не тратить силы на бесполезную борьбу и рассмотреть вариант увольнения.

Специалисты подчеркивают, что уход из нездоровой среды — это признак взрослой позиции и заботы о собственном благополучии, а не поражение. Постоянный стресс на рабочем месте способен нанести серьезный урон самооценке и физическому состоянию, поэтому сохранение ментального здоровья всегда должно стоять выше любых карьерных достижений. На рынке труда достаточно команд, где ценят уважительную коммуникацию и профессиональный вклад каждого участника.

