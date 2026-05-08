В Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар

В Чернобыльской зоне отчуждения тушат масштабный лесной пожар. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива», — сказано в посте ведомства.

Ориентировочная площадь возгорания превышает 1,1 тысячи гектаров. Однако из-за сухой погоды ситуация осложняется. В ГСЧС добавили, что к тушению привлекли специальную технику и силы других служб. Спасатели работают в Чернобыльской зоне отчуждения в усиленном режиме.

