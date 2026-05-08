В Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 34 0

Ориентировочная площадь возгорания превышает 1100 гектаров.

Лесной пожар в Чернобыльской зоне отчуждения

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Чернобыльской зоне отчуждения тушат масштабный лесной пожар. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

«Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые участки лесного массива», — сказано в посте ведомства.

Ориентировочная площадь возгорания превышает 1,1 тысячи гектаров. Однако из-за сухой погоды ситуация осложняется. В ГСЧС добавили, что к тушению привлекли специальную технику и силы других служб. Спасатели работают в Чернобыльской зоне отчуждения в усиленном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Каспийске потушили крупный пожар на автозаправочной станции. По данным пресс-службы главного управления МЧС России по Дагестану, загорелось двухэтажное здание техстанции и автоцистерна «КамАЗ», огонь охватил площадь 250 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту произошедшего. Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции
11:07
Американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня
11:07
В Приморье прибыл праздничный «Поезд Победы»
11:04
Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России
11:00
Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
10:56
В деревне Бетково под Петербургом появилась Аллея памяти

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео