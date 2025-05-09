Любовь наперекор смерти: как играли свадьбы в годы Великой Отечественной войны

Русский человек всегда славился сильным духом и несгибаемой волей. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на лишения, горе и боль, люди все равно верили в лучшее. Они влюблялись и связывали себя узами брака.

Конечно, свадебные обряды военного времени отличались от традиционных, но это никак не мешало людям вкладывать все, что у них было в знаменательный день бракосочетания.

Сейчас, 80 лет спустя, это кажется наивным и отчаянным, но именно сила духа и оптимизм и вера в лучшее, помогла выжить многим советским людям.

О том, как женились люди во время Великой Отечественной войны, эксклюзивно Пятому каналу рассказали историк, эксперт Российского общества «Знание» Дмитрий Вятчин и кандидат исторических наук, лектор общества «Знание» Александр Деманов.

Указы о регистрации браков

Кадр из к/ф «Два бойца», реж. Леонид Луков, 1943 г.

Советскому народу тяжело жилось в военные годы, потому неудивительно, что общее число свадеб сильно сократилось. В довоенный 1940 год в советском союзе было зарегистрировано больше миллиона браков, в 1941 — 610 тысяч, а в 1942 уже меньше 300 тысяч.

Количество бракосочетаний резко перевалило за миллион в 1945-м — сразу после Победы. И дело не только в любви и радости от окончания войны — в 1944 году вышел ряд указов, по которым действительными считались только заключенные в госоргане браки.

Поскольку во время войны влюбленные женились и на фронте, и на оккупированных территориях, и в церквях, и даже в боевых подразделениях по рапорту. По факту союз был признанным, но не зарегистрированным.

«Нередко такие браки оформлялись специальным приказом, утверждались распоряжением руководителей соединения или отряда. Иногда выдавали документ, подтверждающий законное оформление брака», — рассказал историк, эксперт Российского общества «Знание» Дмитрий Вятчин.

Также указы, изданные советской властью в 1944-м, позволяли без осуждения постфактум официально зарегистрировать сожительство, а еще — подтвердить церковные свадьбы. Если заключенные в военные годы браки не противоречили советскому законодательству, то после войны они признавались по суду.

Женились под пулями в цветочном венке

Кадр из к/ф «Судьба человека», реж. Сергей Бондарчук, 1959 г.

Некоторые пары играли свадьбы прямо на фронте — их женили командиры подразделений. Возлюбленных не пугали ни свист пуль, ни грохот разрываемых снарядов — все заслоняло теплящееся в груди чувство любовного счастья. Одной из таких пар стали фронтовики Раиса и Анатолий Ящик, поженившиеся 6 июня 1944 года.

Будущие влюбленные познакомилась еще в начале войны под Одессой. Раиса служила в медслужбе и сразу же приглянулась молодому лейтенанту Анатолию, хотя и не принимала ни от него, ни от других бойцов никаких знаков внимания. Но все же ему удалось завоевать ее сердце — милой улыбкой, добрым глазами и привычкой смущаться в ее присутствии.

На церемонию невесте сплели венок из полевых цветов, а после обряда молодоженам выделили по чарочке крепкого — вот и вся свадьба. Путешествием на медовый месяц им и вовсе стали фронтовые дороги до Праги и до Берлина, куда они дошли вместе.

Пара служила еще до 1948 года, пока их не демобилизовали, а потом осталась жить на Кубани, откуда была родом супруга.

Кстати, командиры могли регистрировать не только браки, но и родившихся в отрядах детей.

«Известен случай, когда у жены партизана Хотиева родился сын, новорожденному, по просьбе родителей, написали метрическую справку. Ее подписали командир партизанского отряда А. Далидович, комиссар отряда А. Боровик и принимавший роды доктор С. Швец. Уже после войны по этой справке мальчику выдали официальное свидетельство о рождении. И этот случай не единичный», — отметил Вятчин.

По словам эксперта, командир крупного соединения спецотрядов А. П. Бринский также подтверждал в своих воспоминаниях, что партизанское командование выдавало населению метрические справки о рождении детей.

Свидетельства со свастикой

Кадр из х/ф «Дело было в Пенькове». реж.: Станислав Ростоцкий.1957 г.

Свадьбы играли и на оккупированных фашистами территориях.

«Немцы подходили к этому очень педантично и рационально. Заключить брак в течение не ранее, чем через две недели после уведомления о желании пожениться и не более, чем через три. Причем официальное уведомление нужно было дать в местной газете или на информационной доске, а также уведомить бургомистра или старосту», — рассказал кандидат исторических наук, лектор общества «Знание» Александр Деманов.

К тому же фашисты здорово зарабатывали на свадьбах, при этом жениться могли только пары из этого же региона. За регистрацию брака надо было заплатить пошлину в целых 100 рублей, а за свидетельство о браке — по 20 с каждого супруга.

«Они брали плату именно советскими рублями, а не рейхсмарками. Видимо, это делалось с целью получения настоящей советской валюты для диверсионных или шпионских дел», — пояснил историк.

Причем после войны такие браки легализовать было непросто из-за свидетельства с нацистской печатью — проще было сыграть свадьбу заново.

«Еще один интересный факт: немцы разрешали браки только между местными жителями, а беженцам запрещали. Это мотивировалось тем, что так, по их мнению, могли раствориться среди местного населения советские агенты, разведчики, диверсанты, шпионы. Также они отказывались женить евреев и цыган, а еще серьезно штрафовали за церковные браки», — отметил Деманов.

А за развод, кстати, фрицы сразу же ссылали бывших мужа и жену в концлагеря.

Свадьбы блокадного Ленинграда

Павел Александрович и Лариса Михайловна Чайка сыграли свадьбу 7 августа 1943 года. Фото: Личный архив семьи Чайка

Оккупированный фашистами город тоже жил. В Ленинграде во время блокады работали театры, проводились концерты, устраивались танцы. Не закрывались в это тяжелое время и загсы, но туда чаще всего обращались, чтобы зарегистрировать смерть кого-то из близких. В суровые зимние дни число погибших составляло до четырех тысяч человек в сутки.

Однако в Ленинграде рука об руку со смертью шествовала любовь. И молодые люди парами с улыбками на лицах приходили в ЗАГС, чтобы зарегистрировать отношения.

Работавшие там женщины обычно сухо поздравляли новобрачных, некоторых невест даже пытались отговорить от регистрации, но решение молодых было твердым.

«Всю блокаду я был на Ленинградском фронте. Мне памятен Ораниенбаумский плацдарм, прорыв блокады, снятие блокады. Но особенно запомнился день 29 августа 1943 года. Это был день моей свадьбы», — писал фронтовик Александр Изотов об этой важной дате своей жизни.

Желание людей создавать семьи было одним из главных признаков того, что город ни за что не сдастся врагу.

«За 872 дня блокады в Ленинграде было зарегистрировано 14 878 браков, согласно статистике комитета по делам ЗАГС. Смею предположить, что могло быть зарегистрировано больше, потому что браки могли быть оформлены в политуправлении фронта, в домоуправлении в Ленинграде», — эксклюзивно Пятому каналу рассказала руководитель исследовательского проекта «Блокадные свадьбы» Валерия Рылеева.

Доподлинно неизвестно, все ли влюбленные играли свадьбы или после росписи просто возвращались домой. Однако есть сведения о 23 парах, которые отпраздновали это важное событие.

Александр Владимирович и Варвара Митрофановна Фроловы сыграли свадьбу 20 июня 1943 года. Фото: Личный архив семьи Фроловых

Молодость, несмотря на муки дистрофий и тяжелых физических нагрузок, давала о себе знать. Девушки в главный день своей жизни стремились выглядеть красиво, ведь им предстояло не просто расписаться в загсе, а вступить в новый период своей жизни.

Несмотря на то, что свадебных платьев тогда было не найти, невесты искали красивые наряды. Кто-то отдавал предпочтение самым лучшим платьям в своем гардеробе, например, выходили замуж в одежде, оставшейся с выпускного вечера. Иногда искали наряд у подруг или перешивали одежду мам или бабушек. Родственницы не задумываясь расставались с белыми ночными сорочками. В двух семьях Санкт-Петербурга до сих пор бережно хранятся свадебные платья того времени.

«Одно из этих платьев шилось специально к свадьбе для невесты Ларисы Михайловны Лобановой, в замужестве — Чайки. Оно сшито из шелка и украшено кружевом. Второе — венчальное — было <…> перешито из шелковой сорочки бабушки жениха. Это платье Варвары Митрофановны Мясоедовой, в замужестве — Фроловой», — рассказала эксперт.

Варвара Митрофановна на свадьбу вместо фаты надела на голову тонкий пуховый оренбургский платок. Это был важный свадебный атрибут, так как пара решила обвенчаться. Для обряда супруги даже нашли кольца. У жениха было отцовское, которое он оставил себе, а невеста попросила украшение на время. Сведений о том, что у других пар ленинградцев были обручальные кольца, нет.

Свадебные наряды, если не удавалось найти что-нибудь особо торжественное, старались чем-то украсить. Например, одна пара молодоженов приколола к одежде небольшие еловые веточки.

Застолья блокадных свадеб

Кадр из к/ф «Летят журавли», реж. Михаил Калатозов, 1957 г.

Шумные и веселые свадебные застолья своим настроением и атмосферой походили на те, что были до войны. Хозяева заводили патефоны, у кого они были, и устраивали танцы. Популярными в те годы были лирические композиции Вадима Козина и Георгия Виноградова — как довоенные, так и написанные в годы Великой Отечественной войны.

Столы для гостей покрывали белыми скатертями, но вот угощениями молодожены и их семьи порадовать близких не могли. С продуктами было очень тяжело, поэтому еду для торжества собирали по друзьям и соседям, чтобы на совместном празднике разделить все поровну.

Некоторые брачующиеся старались получить усиленные пайки, чтобы хоть что-нибудь поставить гостям. Дополнительную порцию давали, например, донорам крови. Доподлинно известно, что одна пара блокадного Ленинграда решилась на такой шаг.

«Для того, чтобы накрыть свадебный стол, Варвара Митрофановна, Александр Владимирович, их мамы, сестры невесты сдали кровь. Донорам давали усиленный паек, [в который входили] даже белый хлеб, консервы и крупы. И из этого всего приготовили праздничный обед», — прокомментировала специалист.

Скудность торжественного банкета в иных случаях пытались замаскировать. Например, на простой турнепс (овощ, похожий на репу) клали тонким слоем свеклу.

Наиболее интересно к организации торжества подошли друзья живописца Ярослава Сергеевича Николаева и актрисы Марии Григорьевны Петровой. Молодожены праздновали свадьбу в Союзе художников Ленинграда. Когда они пришли на торжество, на столе, покрытом белой скатертью, лежали тарелки.

«Мы видим накрытый стол,<…> а на нем икра, рыба, еще рыба — масса яств. Глаза разбегаются, но потом привыкают, что это все нарисовано, вернее, написано, изумительно написано большими художниками. <…> А в середине стола маленькая тарелочка с подлинным ленинградским блокадным хлебом», — указывали в своих воспоминаниях супруги.

Привычных напитков на свадьбах, конечно, не было. Вместо этого в воде разводили одеколон и его наливали в рюмки и бокалы. А на фронте, если везло, новобрачным могли выдать немного спирта, а саму церемонию сопроводить игрой на гармошке.