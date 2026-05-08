Поездки на такси для инвалидов в Дагестане оказались почти недоступными

В Дагестане люди с инвалидностью столкнулись с проблемой. Обычные поездки на такси для них почти недоступны. Водители отказываются от заказов, когда узнают, что пассажир передвигается на коляске. Выручает только социальное такси, которое организовали волонтеры. Но и эта альтернатива скоро может исчезнуть. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Звонок в городское такси. Диана Амаханова уточняет: пассажиром будет ее сын-инвалид-колясочник. После этого разговор заканчивается отказом.

Инвалиды не могут вызвать такси даже через известные агрегаторы. Формально заказ принимают, но водители просто отказываются от неудобных пассажиров.

«Не приезжает, при всем при том, что заказ как бы принят. Я все отметила, как положено: специальные возможности, буду с инвалидным креслом. Кто пользуется, тот знает, что есть такое. Что мы видим по факту? Что у водителей полные багажники и они не приезжают», — жалуется Диана Амаханова.

Сабрина Алиева — активная общественница. Она добилась от властей строительства пандусов и улучшения доступной среды в городе. Но столкнулась с проблемой, которую невозможно решить жалобами и письмами, — это отказ таксистов тяжело больным людям.

«Бывает такое, что таксист может приехать, увидеть коляску, развернуться и уехать. Даже такое у меня было буквально недавно», — говорит общественница Сабрина Алиева.

Теперь звонок в социальное такси — службу, которая создавалась специально для людей с инвалидностью. Но и здесь сегодня помочь не могут. Очередь.

«Сейчас, к сожалению, у нас нет свободных машин. Я могу только на завтра вас записать», — отвечают диспетчеры.

На следующий день утром журналисты вернулись, чтобы снять поездку мальчика в больницу. В 9 утра во двор приехала машина социального такси.

Водители социального такси всегда помогают своим пассажирам. Если надо, даже несут на руках до машины. Наби живет на четвертом этаже, а лифта в этом доме нет. Иначе выйти просто никак.

В отличие от других регионов России, где подобные услуги часто платные, в Дагестане социальное такси полностью бесплатное. Диспетчер принимает звонки и формирует очередь. В автопарке только десять машин, и их не хватает.

«В день бывает где-то от 70 до 90 звонков», — рассказывает диспетчер социального такси Зарема Магомедова.

Социальным такси пользуются инвалиды-колясочники, незрячие, дети с ДЦП и аутизмом, ветераны боевых действий с тяжелыми травмами. Доку Нукаев приехал в Махачкалу на реабилитацию. В чужом городе, где нет родственников и родных, его выручило социальное такси.

«Все нормально, не шатается ничего, все крепится, безопасность — все есть. Здесь очень удобно», — говорит ветеран СВО Доку Нукаев.

Два года назад региональные власти поддержали и профинансировали некоммерческий проект. Закупили автомобили, сняли небольшой офис. Водители сидят на фиксированных зарплатах, отнюдь не самых больших.

«У нас зарплаты до 50 тысяч рублей. В обычном такси, если работать, можно заработать минимум в 2-2,5 раза больше», — отмечает сотрудник социального такси Камиль Исаев.

Социальное такси ежедневно выполняет десятки таких поездок в больницы, поликлиники, реабилитационные центры. Сегодня эта служба на грани выживания. Проблемы с финансированием. Они уже просят помощи у бизнеса, благотворительных фондов и властей.

«Образно говоря, стучимся в двери для того, чтобы продолжить. Иначе нам просто придется закрыть проект», — признается руководитель проекта социального такси Рашид Исаев.

Социальное такси в Дагестане уже работает на пределе. Как мы выяснили, для многих инвалидов это не просто комфортный транспорт, а единственная возможность выйти из дома. Если этот проект закроется, сотни больных людей снова будут пытаться вызвать обычное такси и слышать в ответ одни и те же слова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.