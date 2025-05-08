География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом

На пути освобождения от фашистских захватчиков советская армия обошла практически весь континент. По ее триумфальным следам многие страны возвели монументы, обелиски и памятники — каменную благодарность отважным воинам.

Память о героическом подвиге советского народа увековечили в Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Великобритании, Венгрии, Германии, Грузии, Израиле, Казахстане, КНДР, Латвии, Литве, Молдавии, Норвегии, Польше, Румынии, США, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Хорватии, Чехии и Эстонии — список стран длинный.

К сожалению, на некоторых их этих территорий камень оказался не вечен. Причины сноса монументальных воспоминаний о Великой Победе разные, но, какими бы они ни были, хочется убедиться, что там еще сохранилась благодарность воинам-освободителям. В каких странах есть памятники советским бойцам и какие из мемориалов уже нельзя увидеть?

Болгария

Фото: Getty Images Plus/николай100

Памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» открыли в 1957 году в болгарском Пловдиве. Фигура воина достигает 11 метров — не увидеть монумент просто невозможно. Торжественности скульптуре добавляют барельефы и лестница из 100 ступеней.

Идею памятника предложили сами жители и на конкурсе проектов выбрали вариант болгарского скульптора Васила Радославова.

Прототипом скульптуры стал рядовой Алексей Скурлатов, который в осенью 1944 прокладывал телефонную связь от Софии до Пловдива. Тогда он подружился со связистом Методи Витановым и, когда покидал Болгарию, оставил товарищу на память свою фотографию. Через него об удалом рядовом узнал скульптор. Он работал над памятником, основываясь на том самом фотоснимке.

Названная, как и монумент, песня «Алеша» почти 25 лет была официальным гимном Пловдива — имя храброго солдата стало настоящим символом города. Но, к сожалению, вопреки этому власти пытались снести скульптуру уже трижды.

Эта грустная доля настигла посвященный воинам-освободителям монумент в Софии. Снесенный памятник Советской армии был открыт на бульваре Царя-Освободителя в 1954-м. Композиционно он представлял собой фигуру солдата с болгарскими крестьянкой и рабочим по обе стороны — так творческий коллектив под руководством скульптора Ивана Фунева и архитектора Данчо Митова раскрыли идею благодарности Болгарии Советскому Союзу-освободителю.

В декабре 2023 памятник начали поэтапно демонтировать, буквально распиливая на части. Затем снос прекратили через суд, так как дальнейшая судьба монумента, который вроде как таким образом хотели отреставрировать, была не ясна. Тем не менее, фигуры в основной композиционной части уже «разрезали», а на месте памятника задумали построить детский сад.

Инициаторы демонтажа заявляют, что монумент Советской армии не был признан объектом культурного значения и представлял для горожан потенциальную опасность, так как внутри него отсутствовала поддерживающая металлическая арматура.

Венгрия

Фото: Telegram/Официальный канал Посольства России в Венгрии/t.me/RusEmbHungary

Обелиск «Слава советским воинам-освободителям!» установили в Будапеште в 1945 году, чтобы увековечить память 200 тысяч советских солдат, погибших при освобождении Венгрии от фашистов. Для памятника выбрано красивое место в самом центре города, перед зданием парламента.

Скульптором и одновременно автором проекта выступил Антал Карой. Каменная стела высотой 14 метров увенчана звездой из бронзы — из нее же изготовлен герб Советского Союза посреди корпуса обелиска. Раньше под обелиском находилось захоронение советских солдат, но в 1958-м его перенесли на кладбище Керепеши.

В 2025 году после реконструкции открыли мемориал на месте крупного советского воинского захоронения в Сегеде — там похоронены 1084 воина. Реставрацию провели по программе российского оргкомитета «Победа».

Больше в Венгрии памятников советским воинам не осталось. Известным ранее считался снесенный Монумент Освобождения — самая объемная работа скульптора Жигмонда Кишфалуди-Штробля.

Памятник с 1947-го находился на горе Геллерт, где в войну погибло более 80 тысяч солдат, затем монументальную группу разобрали. Первоначальный проект Кишфалуди-Штробля состоял из двух скульптур — советского солдата и женщины с пальмовой ветвью над головой.

После перехода Венгрии в 1992 году к демократии с постамента убрали алую звезду и имена 164 солдат СССР. Бронзовую фигуру воина-освободителя перенесли в парк Мементо, а на горе оставили только скульптуру женщины. Так мемориальная группа превратилась в Монумент Свободы. Теперь на нем надпись: «В память всех тех, кто пожертвовал свои жизни ради независимости, свободы и процветания Венгрии».

Германия

Фото: Jens Kalaene/ТАСС

Наиболее крупные немецкие мемориалы — Павшим советским воинам в Тиргартене и Памяти убитых евреев Европы — расположены в Берлине. Там же находится и памятник «Воин-освободитель», установленный в 1949-м на территории Трептов-парка.

Тринадцатиметровая фигура советского воина — это заключительная часть триптиха скульптора Евгения Вучетича, к которому также относятся волгоградская «Родина-мать» и магнитогорский «Тыл — фронту». В одной руке солдат держит опущенный меч, а другой поддерживает немецкую девочку — оба символа говорят об освобождении Европы от нацизма. Внутри постамента расположен мемориальный зал — все в сохранности. Германия, к счастью, демонтажом крупных памятников не славится, но прецеденты с небольшими скульптурами присутствуют.

Снесенный танк-памятник ИС-2 находился на территории земли Бранденбург, посередине дороги Potsdamer Chaussee. Кирпичный, облицованный белым мрамором, постамент с боевой машиной алюминиевого цвета возвели в 1945 году, предположительно, в честь воинов-танкистов 3-й гвардейской танковой армии.

Грузия

Фото: Telegram/Секция интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарской Конфедерации в Грузии/t.me/Russian_section_in_Georgia

Одним из самых пронзительных памятников Великой Отечественной войны в Грузии считается скульптура «Отец солдата». Она установлена на вершине холма в небольшом городе Гурджаани.

Памятник представляет собой 15-метровую фигуру пожилого крестьянина Георгия Махарашвили — героя советского фильма «Отец солдата». В руках он держит плащ и шлем погибшего на войне сына. Авторство принадлежит Гиорги Джапаридзе.

Снесенный мемориал воинской славы находился в Кутаиси с 1981 года. Памятник посвящен павшим в Великой Отечественной войне солдатам.

В его композицию входили скульптура всадника и высокий монумент над ним, состоявший из 7 арок. Раньше в них были колокола, символизирующие каждую сотню тысяч человек, ушедших из Грузии на фронт. В 2009-м памятник снесли по распоряжению президента Михаила Саакашвили, чтобы на его месте построить новое здание парламента. Мемориал демонтировали путем взрыва, при нем пострадало несколько человек, погибли женщина и ребенок.

Казахстан

Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

Мемориал Славы, дополненный Вечным огнем, возведен в Алматы к 30-й годовщине победы в Великой Отечественной войне — в 1975 году. Он украшает Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев

В мемориальный комплекс входят два горельефа — «Клятва» и «Трубящие славу», а также монумент «Подвиг».

Снесенный памятник воинам Великой Отечественной войны до 2009 года находился в Астане. Ежегодно жители города возлагали к нему цветы, но прямо перед 9 Мая монумент снесли якобы в целях благоустройства сквера.

Латвия

Фото: © РИА Новости/Александр Макаров

Памятник советским военнопленным в Саласпилсе расположен на территории латвийского Саласпилсского мемориального ансамбля — памятного комплекса жертвам нацизма. В советское время монумент имел статус художественного памятника республиканского значения, сейчас же это один из самых необычных по композиции мемориалов.

Памятник советским военнопленным геометричен. В центре пересечения дорог-подступов находится обелиск из двух бетонных пилонов: один, тридцатиметровый, стоит вертикально, второй, десятиметровый, надломлен (его высота — 10 метров). Последний украшают рельефные изображения лиц и рук советских воинов.

Памятник открыли в 1968-м, спустя год после открытия мемориального ансамбля, который, кстати, почти сразу же получил Ленинскую премию.

Раньше одним из крупнейших скульптурных комплексов страны был ныне снесенный памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, известный в народе как Монумент Победы. Он с 1985 года занимал почетное место в рижском парке Победы. Комплекс состоял из пятиколонной стелы высотой 79 метров и двух монументальных групп — «Родины-матери» и трех солдат.

Над памятником работали около 10 лет, а его торжественное открытие приурочили к 40-летию Победы. Монумент был последним масштабным проектом в честь Великой Победы на территории Советского Союза. В 2022 году обелиск разрушили.

Литва

Фото: Getty Images Plus/Олег Никишин

Мемориальный ансамбль советским воинам Великой Отечественной войны — самый масштабный памятник советским воинам в Литве. Огромная территория комплекса протяженностью почти в 2 гектара расположена на Антакальнисе, там захоронены почти 3 тысячи воинов. В ансамбль сейчас входит только долина с гранитными террасами и лестницами, а раньше на ней располагался еще и созданный в 1984-м памятник советским воинам. Его демонтировали в 2022 году.

Снесенный памятник «На страже мира» установили в 1952-м. Монумент вместе с тремя другими скульптурными композициями должен был украсить вильнюсский Зеленый мост и увековечить память о советских воинах, освобождавших город от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. В 2015 году скульптуры демонтировали, потому что они якобы покрылись ржавчиной и трещинами.

Молдавия

Фото: © РИА Новости/Яков Берлинер

Памятник «Освобождение» открыли 22 августа 1969 в Кишиневе. Скульптор-портретист Лазарь Дубиновский и скульптор-монументалист Наум Эпельбаум к 25-летию освобождения страны от фашистской оккупации создали Скульптурную группу. Она включает женщину, свободно раскрывшую руки над спасенным городом, и советского солдата-освободителя.

Снесенный памятник погибшим в борьбе с фашизмом советским воинам находился у братской могилы в селе Старые Биличены до 2024 года. В монументальную группу входило две фигуры солдат: первый воин в каске, второй в пилотке.

В 2014 неизвестные демонтировали первую фигуру, а в прошлом году добрались и до второй.

Польша

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Памятник Советско-Польскому Братству по оружию — это самый известный монумент советским воинам на территории Польши. Еще его называют «Четверо спящих», потому что композицию мемориала составляют фигуры двух советских и двух польских солдат.

Памятник в ноябре 1945 установили на площади Виленского вокзала. Над ним работала многочисленная группа польских скульпторов (Станислав Сикора, Стефан Момот, Юзеф Тренаровский, Юзеф Газа и Богдан Лахерт), ведь монументу предстояло стать первой мемориальной композицией в послевоенной Варшаве.

В 1955 особенность памятника оценили в СССР, выпустив почтовую марку с его изображением. А вот в самой Польше значимость скульптурной группы с годами угасала — даже такую уникальную работу несколько раз пытались снести.

Польша в целом «лидировала» по количеству демонтированных мемориалов победы — за прошедшие 80 лет пропало около 500 памятников. Так, в 90-х снесли монументы советским воинам в Кракове и Белостоке, памятники Благодарности Красной Армии в Лодзи и Торуни.

С октября 2017 в стране вступили в силу поправки о запрете пропаганды тоталитарных режимов, в частности, коммунизма, множество памятников советским воинам перенесли из общественных мест.

В 2022-м демонтаж очередного монумента и вовсе провели в прямом эфире по ТВ. Снесенный памятник солдатам Красной армии располагался в деревне Хжовице гмины Прушкув. Возведенный в 1949-м на месте гибели 620 красноармейцев памятник представлял собой пятиметровый обелиск с надписью на русском и польском языках «Вечная слава героям Советской армии, погибшим за свободу народов в 1945 году».

Румыния

Фото: © РИА Новости/В. Кукушкин

Памятник советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, расположен в городе Яссы. Это один из немногих мемориалов солдатам СССР на территории Румынии, ведь государство вступило в войну на стороне Германии и только в 1944 перешло на сторону Антигитлеровской коалиции. Уникальность и сделала небольшой памятник особенно важным: в знаковые даты его неизменно посещают российские послы. Кроме мемориала в Яссах, напоминание о Великой Победе можно найти в Констанце — там расположен монумент советским морякам, погибшим в Великой Отечественной войне, и в Сигишоаре, где установлен Памятник советским воинам на советском кладбище.

Снесенный памятник советским воинам-освободителям — еще одна важная историческая реликвия Румынии. Бухарестский мемориал представлял собой 12-метровый трехуровневый комплекс, дополненный бронзовым гербом СССР, барельефами и скульптурами воинов. Изображение памятника печатали на почтовых марках СССР в честь 30-летия освобождения Румынии и в 2016-м чеканили на реверсе российских пятирублевых монет. Несмотря на уникальность монумента, в 80-е его фигуру снесли с постамента. С площади Победы оставшуюся от мемориала статую вначале перенесли в небольшой сквер на шоссе Киселева, а спустя 10 лет — на военное кладбище в Херэстреу.

Узбекистан

Фото: Telegram/Посольство России в Узбекистане/t.me/consultashkent

Мемориальная площадь Памяти и почестей находится на ташкентской Аллее Парадов. Его открыли в 1975 году, в канун 30-й годовщины Победы. Комплекс посвящен советским воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

В 1999-м в его центре установили скульптуру «Скорбящая мать», а вокруг мемориальной территории — сводчатое помещение айван с выгравированными на щитах именами погибших на фронте солдат и офицеров. Каждое 9 мая возле мемориала выставляют почетный караул.

Снесенный памятник солдатам Великой Отечественной войны представлял собой скульптурную композицию из пяти фигур. В советское время монумент находился в городском парке Гулистана, но в 2014 году неизвестные тайно провели демонтаж.

Украина

Фото: © РИА Новости

Монументальная скульптура «Родина-мать» в Киеве возвышается на правом берегу Днепра. В 1981 году генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев открыл ее вместе с комплексом Музея истории Украины во Второй мировой войне.

Высота статуи достигает 62 метра. Над ее созданием начинал работать автор подобного монумента в Волгограде Евгений Вучетич, после смерти скульптора проект завершил Василий Бородай.

На Украине демонтировали около 50 памятников Великой Победы. Снесенные монументы генералу Н. Ф. Ватутину, погибшим жителям села Коцюбинское, советским партизанам в Трушевичах, скорбящей матери и советским воинам в Пникуте и Зое Космодемьянской в Киеве просуществовали до 2023 года, но, к сожалению, это не полный список демонтированных мемориалов.

Финляндия

Фото: Telegram/Посольство Российской Федерации в Финляндии/t.me/RusEmb_Fin

Памятник советским воинам в 60-х установили на территории кладбища Ханко, чтобы увековечить память о бойцах, погибших во время обороны города. В 1969 году монумент получил интернациональный приз как самый красивый за пределами СССР. Позднее его дополнили табличками на гранитных камнях с именами 186 советских солдат и мемориальной доской.

А снесенный памятник «Мир во всем мире» Хельсинки в 1989-м подарила Москва. Это работа советского скульптора Олега Кирюхина, которая представляет собой увеличенную копию монумента «Мир во всем мире» у Университета дружбы народов (РУДН). Памятник демонтировали под предлогом необходимости проложить трамвайную линию и тротуар на улице Хаканиеменранта в 2022 году.

Хорватия

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал Посольства Российской Федерации в Республике Хорватии/t.me/veleposlanstvo

Мемориал битвы при Батине установлен в 1976 году в одноименном селе. В 1947-м на месте комплекса находился только памятник «Победа» высотой 26,5 метра. Он посвящен Красной армии, его скульптор — Антун Августинчич.

Позднее памятник дополнили мемориальным домом с выставочными залами и музейной экспозицией о Батинской битве, а также парком с братской могилой. В ней захоронены останки 1297 солдат Красной армии.

Снесенный памятник партизанам-антифашистам находился в хорватском селе Комлетинац до 2021 года. Монумент построен в 1950-х в честь погибших в этих краях в ходе борьбы с немецкими оккупантами, внутри памятника находился склеп. Причина сноса оказалась неоднозначной — мемориал мешал поставить остановку автобуса.

Чехия

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Мемориал советским воинам расположен на Ольшанском кладбище в Праге, где покоятся 437 бойцов, умерших в мае или летом 1945 года. Это захоронение объявлено национальным культурным памятником Чешской республики.

Композиция памятника состоит из двух скульптур советских солдат, которые расположены по обе стороны высокой плиты. Первый одет в зимнюю форму, второй — в летнюю. В 2012 году по инициативе посольства России была проведена реконструкция монумента стоимостью почти в 1,5 миллиона долларов.

Снесенный памятник Ивану Коневу в Праге попал в заголовки многих СМИ. Трехметровую фигуру маршала установили на площади Интербригад 9 мая 1980 к 35-летию Победы над Германией. У жителей города с тех пор появилась даже собственная традиция высаживать рядом с монументом новые кустики сирени, но просуществовала она только до 2020 года — тогда памятник демонтировали.

Эстония

Фото: legion-media/BIBIKOW Walter/Hemis.fr

Мемориал советским воинам-защитникам и освободителям Сааремаа, расположенный у эстонской деревни Техумарди, признан памятником искусства. Скульптурную группу заложили в 1950-м, а сам монумент-обелиск установили в 1966-м. Памятник порывались демонтировать, но, к счастью, 21-метровая стела в форме меча все еще остается на своем месте.

А вот 90 могильных плит с братского захоронения все же убрали: в 2024-м Совет по охране культурного наследия страны инициировал процедуру прекращения их исторического статуса.

За ныне снесенный памятник советским воинам или «Бронзовый солдат» эстонские власти также взялись только в настоящем столетии. Двухметровую фигуру воина, склонившего голову в знак скорби, перенесли на Военное кладбище из центра Таллина в 2007 году. При этом прежнее расположение входило в задумку его создателей, скульптора Энна Рооса и архитектора Арнольда Аласа. Монумент должен был находиться напротив церкви Каарли, рядом с братской могилой, в которой перезахоронены останки 13 советских военнослужащих, погибших под Таллином — там его и возвели в 1947-м.

В некоторых странах нет получивших резонанс историй со сносом памятников. В этот список входят Норвегия, Австрия, США, КНДР, Словакия, Босния и Герцеговина, Белоруссия, Великобритания, Израиль, Армения, Таджикистан и Туркменистан.

Сохранием каких монументов воинам-освободителям известны эти государства?