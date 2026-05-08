Семейный подряд: жена владельца похоронного бюро умерла, увидев мужа в гробу

Need To Know: жена владельца похоронного бюро умерла, увидев мужа в гробу

В Мексике женщина скоропостижно скончалась от инфаркта, едва увидев тело своего погибшего мужа в гробу. Об этом сообщает Need To Know.

Трагический инцидент произошел в семейном похоронном бюро. Владелец бизнеса попал в серьезную аварию, находясь за рулем служебного катафалка. Мужчина не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с проезжей части.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в больничной палате от полученных травм.

Тело погибшего предпринимателя доставили в ритуальный зал для проведения подготовки к церемонии прощания. Его супруга пришла, чтобы увидеть мужа.

Как уточняют журналисты, шок от увиденного оказался слишком сильным для женщины. У нее случился острый сердечный приступ прямо в помещении бюро.

Врачи зафиксировали смерть вдовы спустя всего несколько часов после гибели ее благоверного. В результате двойной трагедии их маленькая дочь осталась круглой сиротой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.