NYP: жители Канады приняли запуск ракеты Илона Маска за вторжение инопланетян

Жители Канады приняли запуск ракеты Илона Маска за вторжение инопланетян. Об этом сообщает New York Post.

Необычное зрелище над провинцией Британская Колумбия заставило очевидцев массово делиться видеозаписями и фотографиями в социальных сетях. Загадочный НЛО спровоцировал бурные дискуссии и даже панические настроения среди интернет-пользователей. Многие из них предположили, что наблюдают за визитом внеземной цивилизации.

Однако ученые поспешили успокоить общественность. Они объяснили происхождение «корабля пришельцев».

По мнению специалистов, свидетели наблюдали так называемый «эффект медузы», возникший после старта ракеты Falcon 9, принадлежащей компании SpaceX Илона Маска.

Космический аппарат был запущен с калифорнийского космодрома в тот же вечер. Характерное свечение над канадскими территориями проявилось примерно через час после его взлета.

Астрономы подробно описали механизм возникновения данного оптического феномена. По их словам, продукты сгорания ракетного топлива формируют в разреженных верхних слоях атмосферы своеобразное газовое облако. Поскольку на большой высоте солнце еще не скрылось за горизонтом, его лучи эффективно подсвечивают эти выбросы. При этом, для наблюдателей на земле уже наступили сумерки.

В результате возникает иллюзия яркого, светящегося изнутри объекта причудливой формы. Издание напомнило, что подобные небесные аномалии случались и ранее. Так, в середине апреля над Великобританией был замечен крупный огненный шар необычного зеленого цвета, который также был заснят прохожими.

