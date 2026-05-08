День Победы и майские праздники изменили график начисления пенсий: когда придут деньги
Отдельную выплату к 9 Мая получат ветераны.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
День Победы и майские праздники изменили график выплаты пенсий
День Победы и майские выходные повлияли на график выплаты пенсий. Если обычная дата выпадает на нерабочий день, деньги придут раньше. Так, за первые майские праздники пенсию перечислили еще в апреле, за вторые — выплату можно ждать сегодня.
Изменения коснулись и следующих выходных. Деньги перечислят накануне. А отдельно, к 9 Мая, ветераны получат единовременную выплату. При этом сумма и точная дата зависят от конкретного региона и способа доставки.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец разъяснила, что граждане России, не имеющие трудового стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию. Эта выплата является формой государственной помощи и не зависит от количества накопленных пенсионных баллов или продолжительности работы.
Основная особенность: социальная пенсия оформляется на пять лет позже, чем обычная страховая. Ее размер фиксирован и не привязан к индивидуальным коэффициентам. После индексации на 6,8% с 1 апреля 2026 года средняя выплата составляет 16 569 рублей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 8 мая
- Любовь наперекор смерти: как играли свадьбы в годы Великой Отечественной войны
- 8 мая
- Украина более 1300 раз нарушила объявленное Россией перемирие
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
- 8 мая
- Российские военнослужащие провели персональный парад для ветерана ВОВ в Самаре
- 7 мая
- В Ижевске отменили парад Победы на 9 Мая
- 7 мая
- Минобороны России объявило перемирие с 8 по 10 мая с предупреждением для Киева
- 7 мая
- Путин проведет международные встречи в Москве в День Победы
- 7 мая
- Ушаков: попытки Украины сорвать День Победы обернутся ударом по Киеву
- 7 мая
- В Петербурге возложили цветы к обелиску «Городу-герою Ленинграду»
- 7 мая
- Ушаков назвал иностранных лидеров, которые приедут в Москву на День Победы
Читайте также
28%
Нашли ошибку?