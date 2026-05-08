Спасались бегством: в Норвегии на территории фермы обнаружили клад викингов

Диана Кулманакова
Сначала находку приняли за провода.

Фото: Innlandet County Authority

Норвежский фермер случайно нашел серебряные артефакты викингов IX века во время подготовки к строительству дороги на своем участке. Об этом сообщило Yahoo News.

Археологи из Университета Ставангера, вызванные на место проведения работ в районе Ордаля, обнаружили четыре массивных серебряных браслета. Уникальность находки заключается в том, что сокровища лежали нетронутыми под полом древнего сооружения более 1100 лет.

Как отметил полевой археолог Ола Тенгесдаль Люгре, изначально он принял находку за медную проволоку, часто встречающуюся в сельхозугодьях.

«Но когда я увидел, что их несколько, и это вовсе не медь, а серебро, я понял, что мы нашли нечто захватывающее», — подчеркнул специалист.

По мнению экспертов, украшения принадлежали владельцам крупной и влиятельной фермы, которая контролировала вход в ближайший фьорд.

Дальнейшие раскопки показали, что на этом месте в эпоху викингов располагалось процветающее поселение с несколькими домами и загонами для скота. Руководитель проекта Фолькер Демут пояснил, что клад, вероятно, был спрятан во время нападения или пожара.

«Если жителям приходилось спасаться бегством, было естественно спрятать ценности в таком месте, где их никто не догадается искать», — заявил Демут.

Помимо браслетов, ученые нашли предметы быта: ножи, точильные камни и заклепки. Поскольку в Норвегии того времени не было собственных серебряных рудников, драгоценный металл мог попасть в страну только через торговлю, в качестве дара или военной добычи.

