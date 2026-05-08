Сладкая угроза для кожи: какие фрукты провоцируют появление прыщей

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Диетологи обнаружили связь между употреблением определенных плодов с высоким содержанием сахара и внезапными кожными высыпаниями.

Какие фрукты провоцируют появление прыщей

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Times of India: перезрелые бананы и манго могут спровоцировать акне

Некоторые популярные фрукты могут стать причиной обострения акне из-за высокого гликемического индекса и специфического химического состава. Об этом сообщает The Times of India.

Специалисты отмечают, что, несмотря на обилие витаминов и антиоксидантов, избыточное потребление сахаристых плодов провоцирует воспалительные процессы в организме. Основной удар по чистоте кожи наносят бананы, манго, виноград, цитрусовые и сухофрукты. Каждый из этих продуктов по-своему влияет на работу сальных желез и уровень гормонов, что особенно критично для людей, склонных к гормональным высыпаниям.

Особое внимание эксперты уделяют перезрелым бананам, которые обладают высокой гликемической нагрузкой. Их употребление вызывает резкие колебания уровня инсулина, что в свою очередь стимулирует выработку кожного сала.

Манго, считающееся королем фруктов, также попадает в «черный список» из-за способности провоцировать воспаления при чрезмерном увлечении им в летний сезон.

Виноград опасен высоким содержанием натурального сахара, особенно если есть его большими порциями без продуктов, богатых клетчаткой. Также специалисты настоятельно рекомендуют избегать магазинных фруктовых соков, которые лишь усугубляют ситуацию с акне.

Дополнительные риски несут цитрусовые и сухофрукты. Апельсины обладают высокой кислотностью, которая может нарушать защитный барьер кожи и вызывать раздражение, переходящее в прыщи, особенно у обладателей чувствительного типа лица.

Сухофрукты, такие как изюм, финики и курага, лишены воды, что значительно концентрирует в них сахар и повышает инсулиновый отклик организма. Диетологи подчеркивают, что умеренность является ключевым фактором: полностью отказываться от фруктов не стоит, однако их количество в рационе должно быть сбалансированным, чтобы избежать неприятных последствий для внешности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:30
Бешеные невесты и безответственные матери: стюардесса раскрыла, что происходит на борту самолета
20:20
Мифы о пользе овсянки: врачи предупредили о скрытых угрозах для здоровья
20:16
Путин назвал терактом удар Киева по диспетчерскому центру в Ростове-на-Дону
20:10
Сладкая угроза для кожи: какие фрукты провоцируют появление прыщей
20:04
Насыщенная программа: где в Москве можно встретить День Победы рядом с домом
20:00
Сырный перекус: как молочный продукт помогает быстрее заснуть

Сейчас читают

Какие улицы перекроют в Москве на 9 Мая
Особая техника: назван эффективный и легкий способ укрепить мышцы
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео