Бактерии-убийцы: раскрыта тайна возникновения рака кишечника

Дарья Орлова
Ученые обнаружили механизм, с помощью которого токсичные микроорганизмы провоцируют развитие опухолей.

Daily Mail: причиной возникновения рака кишечника являются бактерии

В США исследователи определили конкретный способ воздействия опасных кишечных бактерий на организм человека, который приводит к формированию онкологических заболеваний. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалисты выяснили, что распространенная бактерия Bacteroides fragilis выделяет особый токсин, который разрушает защитный барьер толстой кишки.

Для начала разрушительного процесса микроорганизм должен соединиться со специфическим рецептором в клетках хозяина, получившим название клаудин-4. Это открытие объясняет, почему заболеваемость раком кишечника стремительно растет среди людей в возрасте до 50 лет.

Ведущий автор исследования, профессор Школы медицины Университета Джонса Хопкинса Синтия Сирс, отметила значимость этого этапа работы.

«Мы предприняли несколько попыток за долгое время, чтобы идентифицировать этот рецептор, поэтому сейчас настал волнующий момент», — рассказала она.

По словам профессора, понимание алгоритма работы бактериальных токсинов открывает возможности для создания новых методов диагностики и лечения сопутствующих патологий. К ним относятся не только колоректальный рак, но и диарея, а также инфекции кровотока.

В ходе экспериментов на животных ученым уже удалось заблокировать негативное влияние токсина, используя искусственно созданные белки-пустышки.

Данная бактерия обнаруживается примерно у 20% здоровых людей, однако при определенных условиях она провоцирует хроническое воспаление.

На фоне глобального всплеска раннего рака, который ученые связывают с ожирением, микропластиком и любовью к фастфуду, обнаружение биологического «пускового крючка» дает надежду на раннее выявление болезни.

Статистика показывает, что количество диагнозов у молодежи выросло на 75% с 1990-х годов. Исследователи полагают, что нарушение баланса микробиома из-за частого приема антибиотиков делает современное поколение более уязвимым перед подобными токсичными захватчиками.  

