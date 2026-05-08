Выплаты для избранных: кто в России станет богаче в 2026 году

Лилия Килячкова
Эксперты выделили категории работников, которые будут получать повышенные оклады.

Кому повысят зарплату в России в 2026 году

HR-консультант Бобкова: в 2026 году зарплаты вырастут у дефицитных специалистов

В 2026 году значительный рост заработных плат в России затронет в первую очередь дефицитных специалистов в строительстве, промышленном производстве и транспортной отрасли. Об этом в беседе с KP.RU рассказала HR-консультант Галина Бобкова.

«Если говорить в целом, то предлагаемые зарплаты растут у наиболее востребованных и дефицитных специалистов, преимущественно в производственной и строительной сферах», — сказала эксперт.

По словам эксперта, текущая ситуация на рынке труда характеризуется заметным охлаждением, что делает повсеместное увеличение доходов маловероятным. Бобкова подчеркнула, что работодатели готовы повышать вознаграждение только для тех сотрудников, нехватка которых ощущается наиболее остро.

При этом высокий уровень дохода не гарантирует стабильного роста выплат. Например, в первом квартале 2026 года доходы DevOps-инженеров упали примерно на 20%. Если ранее Senior-специалисты в IT могли зарабатывать до 450 тысяч рублей, то теперь их зарплатные ожидания скорректировались до диапазона 290–350 тысяч рублей.

Также отрицательная динамика коснулась некоторых руководителей в сфере девелопмента из-за уменьшения премиальных выплат, а риелторы остаются в полной зависимости от комиссионных процентов, не имея фиксированных окладов.

