«Пусть приезжает в Москву»: Путин о желании Зеленского встретиться

Путин: Зеленский может приехать в Москву для переговоров

Если глава киевского режима Владимир Зеленский хочет встретиться, то он может приехать в Москву. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Дня Победы.

Он отметил, что словацкий премьер Роберт Фицо передал ему слова Зеленского о готовности встретиться, которые Москва слышит не в первый раз. При этом российский лидер подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Я услышал еще раз о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готов провести личную встречу. Но мы слышим это не в первый раз. Я не отказывался (от встречи — Прим.ред). Пусть приезжает в Москву, мы встретимся», — сказал Путин.

Глава государства также выразил готовность провести переговоры с президентом Украины и в третьей стране, но при условии согласования и достижения договоренностей по урегулированию конфликта. Он добавил, что должна быть поставлена «окончательная точка», а не просто переговоры.

Украинский вопрос поднимался во время двусторонней встречи Путина и Фицо, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Они также обсуждали ряд других тем.

