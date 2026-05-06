В Токио стартовала акция «Бессмертный полк»

Мероприятие объединило дипломатов из дружественных стран, русскоязычных граждан и местных жителей.
Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Мероприятие объединило живущих в Японии россиян, жителей Токио и соседних префектур, которые изъявили желание почтить память героев Великой Отечественной войны.
В акции принимают участие глава дипломатической миссии РФ в Японии Николай Ноздрев, который выступит перед собравшимися, китайский посол в Токио и дипломаты из дружественных стран.
Кроме того, перед гостями с военными песнями и композициями выступает ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда при посольстве. Также на территории здания открыта полевая кухня.
Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Участники события несли в руках портреты родственников-ветеранов, флаги России и союзных республик. До этого шествие и акцию «Георгиевская ленточка» организовывали в Вашингтоне. Помимо русскоязычных граждан, участие принимали дипломаты и местные жители.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 5 мая
- В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая
- 5 мая
- Пластические сливки и соевое молоко: как дети выживали в блокадном Ленинграде
- 5 мая
- Избыточная норма? В Госдуму поступил законопроект о 13-й зарплате к майским праздникам
- 5 мая
- «Почувствовали, что такое война»: ветеран ВОВ Александр Галасов о нападении фашистов и Победе
- 5 мая
- Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России
- 5 мая
- Степной союзник: как Монголия поддерживала СССР в годы Великой Отечественной войны
- 5 мая
- В Эстонии продают туры на границу с Россией, чтобы посмотреть концерт к 9 Мая
- 4 мая
- Захарова сравнила Зеленского с нацистами после его угроз сорвать 9 Мая
- 4 мая
- Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы
- 4 мая
- Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
59%
Нашли ошибку?