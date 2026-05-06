В Токио стартовала акция «Бессмертный полк»

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 43 0

Мероприятие объединило дипломатов из дружественных стран, русскоязычных граждан и местных жителей.

Акция Бессмертный полк в Токио — новости

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Свыше 300 человек собрались в российском посольстве в Токио, чтобы принять участие в акции «Бессмертный полк». Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Мероприятие объединило живущих в Японии россиян, жителей Токио и соседних префектур, которые изъявили желание почтить память героев Великой Отечественной войны.

В акции принимают участие глава дипломатической миссии РФ в Японии Николай Ноздрев, который выступит перед собравшимися, китайский посол в Токио и дипломаты из дружественных стран.

Кроме того, перед гостями с военными песнями и композициями выступает ансамбль «Россиянка» школы имени Рихарда при посольстве. Также на территории здания открыта полевая кухня.

Ранее акция «Бессмертный полк» прошла в немецком городе Франкфурт-на-Майне. Участники события несли в руках портреты родственников-ветеранов, флаги России и союзных республик. До этого шествие и акцию «Георгиевская ленточка» организовывали в Вашингтоне. Помимо русскоязычных граждан, участие принимали дипломаты и местные жители.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
День Победы 9 Мая
5 мая
В центрах московского долголетия пройдут концерты и лекции в честь 9 Мая
5 мая
Пластические сливки и соевое молоко: как дети выживали в блокадном Ленинграде
5 мая
Избыточная норма? В Госдуму поступил законопроект о 13-й зарплате к майским праздникам
5 мая
«Почувствовали, что такое война»: ветеран ВОВ Александр Галасов о нападении фашистов и Победе
5 мая
Патриотическая акция «Катюша» набирает обороты по всей России
5 мая
Степной союзник: как Монголия поддерживала СССР в годы Великой Отечественной войны
5 мая
В Эстонии продают туры на границу с Россией, чтобы посмотреть концерт к 9 Мая
4 мая
Захарова сравнила Зеленского с нацистами после его угроз сорвать 9 Мая
4 мая
Путин объявил перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы
4 мая
Накануне праздника: когда пройдет генеральная репетиция парада Победы в 2026 году
+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
75.34
-0.10 88.35
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
«Солнцепек» уничтожил позиции ВСУ в Харьковской области. Лучшее видео из зоны СВО
7:22
Три группы спасателей и вертолет: в КЧР вторые сутки ищут пропавших девушек
7:15
«Это сейчас критично»: эксперт рассказала, как создать идеальное резюме
7:07
«Нейромольер» на сцене Версаля: во Франции представили пьесу, написанную ИИ
7:00
«Ест» ваши зубы: россиян предупредили о вреде популярного напитка
6:51
Захарова заявила о готовности России к результативным переговорам по Украине

Сейчас читают

Navai выразил соболезнования после гибели снявшейся в его клипе Добромиловой
Опубликованы кадры ДТП с участием рэпера Navai
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео