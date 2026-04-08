Собянин: в Москве сосредоточено 70% анимационных студий России

В Москве сосредоточено около 70% всех анимационных студий России, а объем производства превышает две трети российского контента. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в День российской анимации в канале мессенджера МАХ.

По его словам, отрасль в городе активно развивается, а власти продолжают создавать условия для ее роста.

«В прошлом году для поддержки отрасли открыли Московский кластер видеоигр и анимации. Его резидентами уже стали восемь компаний, которые разрабатывают больше 20 проектов. В том числе семейные приключенческие мультфильмы, сериалы и фильмы, созданные с технологиями искусственного интеллекта», — сообщил мэр Москвы.

Резидентам кластера доступна современная инфраструктура: студии захвата движения, фотограмметрии (научно-техническая дисциплина, которая занимается определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. — Прим. ред.) и звукозаписи, а также специальные залы для просмотра проектов. Помимо этого, компаниям помогают с выходом на международные рынки.

Экономические показатели также растут. По итогам 2024 года выручка анимационных студий столицы достигла 8,3 миллиарда рублей, что подтверждает устойчивое развитие индустрии и высокий спрос на отечественный контент.

