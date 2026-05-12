«Моя месть»: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 44 0

Мучитель артистки был связан со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Кто победит в Евровидении: кто фаворит у экспертов

Фото: AP/TASS/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику

Победа на международном конкурсе «Евровидение» стала для финской скрипачки Линды Лампениус целью и актом возмездия в отношении ее бывшего продюсера Питера Нюгарда. Об этом сообщило Mirror.

Лампениус, выступающая в дуэте с вокалистом Питом Паркконеном, считается одной из главных фавориток предстоящего состязания в Вене.

По словам 56-летней артистки, успех на крупнейшей музыкальной площадке Европы будет символизировать ее окончательную победу над человеком, который долгие годы разрушал ее карьеру и жизнь.

«Это моя месть, мой средний палец Нюгарду. Вот почему я так сильно этого хочу — победа на Евровидении была бы пределом мечтаний», - отметила она.

Конфликт артистки с 84-летним Нюгардом длится десятилетиями. В 1998 году Лампениус публично предостерегла соотечественниц от общения с ним, обвинив его в сексуальном насилии. В ответ на это влиятельный магнат подал иск о клевете и отсудил у нее около 34,5 миллионов евро (около трех миллиардов рублей).

Из-за нехватки средств на адвокатов Линда была вынуждена принести публичные извинения в газетах. Это сделало ее объектом ненависти в родной Финляндии на долгие годы.

«Я стала злодейкой. Мне пришлось притворяться, что я лгала о нем», — вспомнила скрипачка.

Однако в 2023 году Питер Нюгард был признан виновным в серии сексуальных преступлений и приговорен к 11 годам тюрьмы в Канаде.

Теперь Линда Лампениус вернулась на сцену и объединилась с Питом Паркконеном для исполнения композиции Liekinheitin («Огнемет»), посвященной разрушительным отношениям.

Букмекеры оценивают шансы финского дуэта как чрезвычайно высокие, ставя их на первое место в списке претендентов. Для Линды это не просто музыкальное соревнование, а возможность восстановить справедливость и честное имя после «годов ада» и судебных тяжб.

Скрипачка отметила, что Питер Нюгард был связан со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Это делало борьбу с ним особенно опасной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:06
Статус — свидетель? Певицу Линду доставили на допрос силой
17:59
«Видеообыск» и шкаф с деньгами: 19-летняя москвичка отдала мошенникам 10 млн
17:55
«Шлюз в кровоток»: почему болезни десен ведут к деменции и инсульту
17:48
Бывшего пресс-секретаря Зеленского внесли в базу «Миротворца» после скандального интервью
17:36
Таиланд сократит срок безвизового пребывания туристов
17:30
Очень длинная ошибка: москвичка 30 лет была замужем за двумя мужчинами

Сейчас читают

Военно-морское противостояние Ирана и США: у Трампа все меньше шансов
Организм начинает сдавать позиции: врач назвала пять болезней старения
Тишина и спокойствие? Геомагнитный прогноз на 12 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео