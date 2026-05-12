Mirror: финская скрипачка намерена победить в «Евровидении» назло насильнику

Победа на международном конкурсе «Евровидение» стала для финской скрипачки Линды Лампениус целью и актом возмездия в отношении ее бывшего продюсера Питера Нюгарда. Об этом сообщило Mirror.

Лампениус, выступающая в дуэте с вокалистом Питом Паркконеном, считается одной из главных фавориток предстоящего состязания в Вене.

По словам 56-летней артистки, успех на крупнейшей музыкальной площадке Европы будет символизировать ее окончательную победу над человеком, который долгие годы разрушал ее карьеру и жизнь.

«Это моя месть, мой средний палец Нюгарду. Вот почему я так сильно этого хочу — победа на Евровидении была бы пределом мечтаний», - отметила она.

Конфликт артистки с 84-летним Нюгардом длится десятилетиями. В 1998 году Лампениус публично предостерегла соотечественниц от общения с ним, обвинив его в сексуальном насилии. В ответ на это влиятельный магнат подал иск о клевете и отсудил у нее около 34,5 миллионов евро (около трех миллиардов рублей).

Из-за нехватки средств на адвокатов Линда была вынуждена принести публичные извинения в газетах. Это сделало ее объектом ненависти в родной Финляндии на долгие годы.

«Я стала злодейкой. Мне пришлось притворяться, что я лгала о нем», — вспомнила скрипачка.

Однако в 2023 году Питер Нюгард был признан виновным в серии сексуальных преступлений и приговорен к 11 годам тюрьмы в Канаде.

Теперь Линда Лампениус вернулась на сцену и объединилась с Питом Паркконеном для исполнения композиции Liekinheitin («Огнемет»), посвященной разрушительным отношениям.

Букмекеры оценивают шансы финского дуэта как чрезвычайно высокие, ставя их на первое место в списке претендентов. Для Линды это не просто музыкальное соревнование, а возможность восстановить справедливость и честное имя после «годов ада» и судебных тяжб.

Скрипачка отметила, что Питер Нюгард был связан со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Это делало борьбу с ним особенно опасной.

