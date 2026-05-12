«К междуножным храмам»: Джигурда рассказал, кем мечтал стать в молодости

Никита Джигурда долгое время мечтал стать гинекологом

Актер и шоумен Никита Джигурда признался, что долгое время, еще с юных лет, хотел стать гинекологом. Но отказался от этой идеи после реального знакомства с врачебными буднями. Об этом он рассказал в новом выпуске «Шоу Воли».

Супргуга эпатажного артистка, фигуристка Марина Анисина, попросила поддержать ее при родах.

«Она попросила быть рядом с ней, а я с юности мечтал стать гинекологом. Мне казалось, это будет рай, я попаду к междуножным храмам», — привел откровения Джигурды проект.

Однако желание исчезло без следа после того, как знакомая-гинеколог взяла его с собой на обход в стационар. В тот день, по словам Джигурды, он увидел настоящую, далекую от романтических фантазий картину. И понял, что его представления о профессии были обманчивы.

