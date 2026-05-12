Дроны ВСУ ударили по жилым многоэтажкам Энергодара

Вооруженные силы Украины совершили серию атак беспилотниками по многоквартирным жилым домам в Энергодаре. Об этом РИА Новости сообщил глава города Максим Пухов.

По его словам, один из вражеских дронов сдетонировал прямо на территории, где обычно играют дети. В настоящий момент экстренные службы выясняют, есть ли раненые, и оценивают нанесенный урон. Информация о разрушениях уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал о неоднократных попытках ВСУ атаковать жилые кварталы Оренбурга. В городе во время отражения налета БПЛА 12 мая получил повреждения многоквартирный дом.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 11 мая доложил о нескольких раненых — последтвии удара ВСУ. В поселке Октябрьский пострадал 18-летний молодой человек, когда беспилотный летательный аппарат врезался в крышу многоэтажного жилого помещения. Также пострадал мужчина из поселка Ясные Зори в том же регионе — он получил осколочное ранение живота.

