Взял плату: «ведьмак» ранил мечом прохожего, раскритиковавшего его наряд

Задержанный возвращался с друзьями с ночной репетиции фэнтези-постановки.

В Иркутске полицейские задержали молодого человека, который в пылу уличной ссоры нанес тяжелую травму головы оппоненту металлическим макетом меча. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным ведомства, несколько дней назад компания парней глубокой ночью возвращалась из леса после репетиции костюмированного шоу. При себе молодые люди несли антуражный реквизит — увесистые бутафорские клинки.

На улице Олонской между «лесными актерами» и случайными встречными разгорелся словесный конфликт. Прохожие, предположительно, начали высказывать претензии к внешнему облику любителей ролевых игр. Перепалка быстро перешла в потасовку. В ходе стычки 19-летний «ведьмак» резко замахнулся и опустил макет меча на голову обидчика.

Пострадавший самостоятельно добрался до больницы, где врачи диагностировали серьезное ранение. Прибывшие на место оперативники изъяли реквизит и направили его на экспертизу.

Действия задержанного уже квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

