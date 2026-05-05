Избыточная норма? В Госдуму поступил законопроект о 13-й зарплате к майским праздникам

Евгения Алешина
Его авторы предлагают внести изменения в Трудовой кодекс.

Кому выплатят 13-ю зарплату к 9 мая в России

Депутат Бессараб: закреплять законом 13-ю зарплату к 1 мая — избыточная норма

В Госдуму поступил законопроект о ежегодной выплате 13-й зарплаты к 1 Мая. Документом предлагается внести изменения в статью 135 Трудового кодекса, чтобы работодатели выплачивали премии работникам к этому празднику. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с aif.ru поделилась мнением о законопроекте.

«Если есть такая возможность, то, как правило, сами работодатели компании, речь о реальном секторе экономики, предусматривают выплату премий или награждение ветеранов», — сказала парламентарий.

Однако, по ее словам, закреплять законом такие требования — это избыточная норма, так как работодатели в нынешней ситуации пока что испытывают трудности даже на оборотные кредиты, на пополнение оборотных средств. По мнению Бессараб, предъявлять дополнительно какие-то требования к работодателям — это безответственно.

Ранее 5-tv.ru писал, что гендерный разрыв в зарплатах в России достиг максимума. Средние заработки женщин на крупных и средних предприятиях страны ниже, чем у мужчин.

