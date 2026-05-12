Вредят глазам: почему нужно отказаться от ношения контактных линз весной

При этом полностью переходить на очки не нужно.

Почему весной нужно носить очки вместо линз

Офтальмолог Казанцева: весной линзы лучше сменить на очки

Ассистент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Ангелина Казанцева посоветовала на весенний период отказаться от ношения контактных линз в пользу очков. Об этом она рассказала Газета.ру.

«Очки работают как физический барьер: уменьшают поток ветра и частично защищают от пыли и пыльцы. <…> Контактные линзы не защищают от внешней среды.<…> Весной слезная пленка нестабильна. Линза дополнительно забирает влагу, усиливая дискомфорт к концу дня», — объяснила врач.

Аллергены и белковые отложения на поверхности линзы продлевают контакт раздражителя со слизистой, что лишь обостряет сезонные реакции. При этом очки, по словам Казанцевой, задерживают пыль на стеклах, не позволяя ей напрямую воздействовать на роговицу, поэтому риск воспалений значительно ниже.

Полный отказ от линз не обязателен, если соблюдать меры предосторожности.

«Линзы допустимы при коротком нахождении на улице, в безветренную погоду, при использовании увлажняющих капель и при строгом соблюдении гигиены. Комбинированная стратегия — оптимальный вариант», — отметила специалист.

