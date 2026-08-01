«Все плохо»: из-за проблем с ногами Билану срочно потребовалась помощь хирурга на концерте

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 135 0

Выступление певец начал по традиции «в полете».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Дима Билан пришел с хирургом на собственное шоу

Заслуженный артист России Дима Билан пришел на концерт со своим личным хирургом. О причинах певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на своем большом сольном шоу «Я ТВОЙ № 1».

Оказалось, что перед началом выступления певец вывихнул колено. На помощь пришел хирург. Оставались считанные минуты до выступления, поэтому артисту и врачу нужно было срочно решить, что делать.

«Мой хирург сидит сейчас в гримерке, мы обсуждаем, что делать дальше. Я хотел сказать об этом в самом конце, потому что многие артисты спекулируют этим, говоря о том, что все плохо», — рассказал он.

Вызывать жалость и сочувствие к себе артист не привык. Даже с больными коленями он не позволяет себе никаких поблажек. Сначала концерт, все рассказы потом.

Неизвестно, как Билан и хирург решили проблему, но артист выложился на концерте на все 100%. Свое шоу певец начал масштабно: он красиво спустился на сцену на тросе прямо на глазах у переполненного зала, исполнив хит «Я твой номер один».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, огромная фигура бабочки напугала зрителей на концерте Димы Билана во время исполнения дуэтной композиции с певицей Seville.

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