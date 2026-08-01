Шесть незабываемых небесных шоу: что увидят россияне в августе 2026 года

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Пик метеорного потока Персеиды, затмения и парад планет ожидают любителей астрономии в последний месяц лета.

Какие астрономические явления увидит Россия в августе 2026

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Chantal Anders

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В августе 2026 года в России можно будет увидеть пик метеорного потока Персеиды

Август 2026 года станет одним из самых насыщенных месяцев этого лета для наблюдений за небом. Жителей России ждут полнолуние, новолуние, солнечное и лунное затмения, пик метеорного потока Персеиды и большой парад планет. Об этом сообщается в материале «Известий».

Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Правда, в России полную фазу смогут увидеть только на Таймыре, в Мурманской и Архангельской областях, Луна закроет около 80% диска. Москвичам повезет меньше — видимость составит всего 8%.

В ночь с 12 на 13 августа наступит пик метеорного потока Персеиды. При ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час.

Также 12 августа ожидается большой парад планет. Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун окажутся в одном секторе неба. Лучше всего наблюдать явление перед рассветом. Невооруженным глазом можно различить Марс, Сатурн и Меркурий, для Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп.

Лунное затмение пройдет 28 августа. Его пик придется на утро — 07:12 по московскому времени, покрытие Луны земной тенью достигнет 96%. В России это явление увидят не везде — к моменту максимальной фазы спутник скроется за горизонтом. Начальные фазы можно будет заметить в западной части страны, но условия для наблюдений останутся неблагоприятными.

Новолуние наступит 12 августа в 20:37 по московскому времени, полнолуние — 28 августа в 07:19. Кроме того, 2 августа в бинокль или телескоп можно будет увидеть в небе комету 10P/Темпеля 2. В августе также ожидаются сближения Луны с Нептуном, Плеядами, Ураном, Марсом и Венерой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский астроном Джозеф Лацио не исключил присутствия инопланетных аппаратов в Солнечной системе. По его мнению, современный объем научных наблюдений недостаточен, чтобы категорически отрицать наличие внеземных технологических объектов в пределах нашей системы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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