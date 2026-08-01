Старики еще могут: как новые альбомы The Rolling Stones и Deep Purple превзошли старые

Британские группы The Rolling Stones и Deep Purple представили новые альбомы

Главными музыкальными событиями минувшего июля стали новые альбомы легендарных британцев — The Rolling Stones и Deep Purple. Об этом сообщается в материале «Известий».

Кроме того, в июле вышли пластинки коллективов Moonspell и No Cure, а также переиздание джазового альбома азербайджанского композитора и пианиста Вагифа Мустафы-заде. О самых значимых релизах первой половины лета — подробнее.

The Rolling Stones — Foreign Tongues

The Rolling Stones представили 25-й студийный альбом Foreign Tongues. Пластинка была записана, в основном, во время работы над предыдущим релизом Hackney Diamonds, но оказалась не набором неизданных треков, а полноценной работой — едва ли не лучшей за два десятилетия, по мнению критиков. Продюсер Эндрю Уотт отказался от приглаженного звучания и вернул музыкантам стилистику времен хитов Some Girls и Tattoo You. В записи приняли участие Роберт Смит из The Cure и мультиинструменталист Стив Уинвуд.

Deep Purple — Splat!

Deep Purple выпустили 24-й студийный альбом Splat! Это самая тяжелая работа коллектива за последние годы. Фоновая концепция вокалиста и автора песен Иэна Гиллана рассматривает конец человечества не как апокалипсис, а как форму метаморфозы.

В альбоме выделяются треки Arrogant Boy и Diablo, напоминающие о золотой эпохе группы.

Moonspell — Far From God

Португальская группа Moonspell представила альбом Far From God — самую сдержанную работу коллектива за долгое время. Вместо симфонического размаха здесь доминируют тяжелые басовые линии и атмосферные гитарные рифы.

No Cure — It Is Going To Get Dark

Музыка американского коллектива из Алабамы создается для узкой аудитории, но именно бескомпромиссность вывела группу в число самых обсуждаемых имен новой тяжелой сцены.

Вагиф Мустафа-заде — «Севиль»

Переиздание альбома «Севиль. Джазовые композиции» Вагифа Мустафы-заде возвращает в обращение одну из ключевых записей советского джаза. Пианист соединил американский джаз с мугамом (ключевым жанром традиционной музыки Азербайджана. — Прим. ред.), создав собственный музыкальный язык.

Пластинка впервые вышла в 1976 году.

Ранее в интервью 5-tv.ru народная артистка России Анита Цой призвала коллег к сохранению музыкальной самобытности на фоне растущего однообразия современных композиций. С этим заявлением певица выступила на Российской креативной неделе в рамках программы «Музконтента» Президентского фонда культурных инициатив. По мнению Цой, именно индивидуальный музыкальный язык и обращение к культурным традициям позволяют исполнителям оставаться узнаваемыми.

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