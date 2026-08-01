Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 219 0

На месте находятся экстренные службы.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В храме Василия Блаженного в Москве произошло возгорание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что площадь пожара составляет десять квадратных метров, загорелись личные вещи и мебель.

По словам очевидцев, чьи свидетельства приводит MSK1 в своем Telegram-канале, над куполами собора был виден дым. Территория храма оцеплена, внутри работают экстренные службы.

UPD. 01:55 1 августа 2026

Возгорание в храме Василия Блаженного в Москве ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар уничтожил декорации для съемок кино в Тверской области. Пламя охватило 30 зданий на площади 2000 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные группы, им удалось спасти 10 строений и потушить открытое горение. 

На месте пожара работали 34 специалиста и девять единиц техники.

МЧС установило, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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