Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве

В храме Василия Блаженного в Москве произошло возгорание. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что площадь пожара составляет десять квадратных метров, загорелись личные вещи и мебель.

По словам очевидцев, чьи свидетельства приводит MSK1 в своем Telegram-канале, над куполами собора был виден дым. Территория храма оцеплена, внутри работают экстренные службы.

UPD. 01:55 1 августа 2026

Возгорание в храме Василия Блаженного в Москве ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар уничтожил декорации для съемок кино в Тверской области. Пламя охватило 30 зданий на площади 2000 квадратных метров. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные группы, им удалось спасти 10 строений и потушить открытое горение.

На месте пожара работали 34 специалиста и девять единиц техники.

МЧС установило, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

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