Терпеть нельзя: как вылечить мигрень и почему головная боль может довести до инсульта

Болезнь аристократов, коварный недуг, болезнь цивилизации и даже родовое проклятье — все это про мигрень. Раньше ею болели десятки, теперь же миллионы людей, причем в подавляющем большинстве женщины.

Что провоцирует нестерпимые приступы головной боли и можно ли от них навсегда избавиться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-невролог Елена Олеговна Акимова.

Мигрень в мифологии

Мигрень — это первичная головная боль высокой интенсивности, которая сопровождается светораздражением, звукораздражением, нарушением восприятия запахов, зрительными, сенсорными или речевыми нарушениями.

Первичная головная боль подразумевает то, что врачи не видят ее причин на снимках магнитно-резонансной томографии (МРТ) или в анализах.

Считается, что именно мигрень описали древние греки в мифе о рождении богини Афины. После того как Зевс проглотил свою первую жену Метиду, его стали мучить невыносимые головные боли.

На третий день громовержец попросил Гефеста расколоть ему череп топором, лишь бы прекратить страдания. И тогда из головы бога выскочила Афина в доспехах и с копьем.

Мигренью чаще болеют женщины. Из-за болезни снижается работоспособность, происходят конфликты и недопонимания в семейной жизни, ухудшается социальное функционирование человека.

В какой части головы локализуется боль

При мигрени может болеть любая часть головы. Но приступы зачастую односторонние. Сторонность боли меняется. Чаще всего это область виска или периорбитальная область. Боль пациенты характеризуют как пульсирующую, распирающую.

Интенсивность боли тоже может меняться, особенно при физической нагрузке, но чаще всего это высокоинтенсивные приступы, при которых пациенты вынуждены принимать обезболивающие препараты.

За несколько часов до интенсивных болей пациенты отмечают слабость, раздражительность, беспокойство, зевоту и зябкость. Также может возникать так называемая аура — временные краткосрочные зрительные (пятна или вспышки), сенсорные (покалывание или онемение в теле) и речевые (затруднение в подборе слов) нарушения.

Болезнь делится на мигрень с аурой и без. Также выделяются менструальная мигрень, абдоминальная детская мигрень, а также редкие формы — гемиплегическая, офтальмоплегическая, базилярная, афатическая и ретинальная.

Почему появляется мигрень

Мигрень — это одно из самых распространенных генетически детерминированных заболеваний. Она чаще всего наследуется по женской линии. Если мама с бабушкой страдали головной болью, то ее «получат» и дочь, и внучка.

«Триггером для появления приступа может стать высокоинтенсивная физическая нагрузка, обычная уборка по дому, прием алкоголя, некоторых продуктов, богатых аминокислотой или тирозином, перемена погоды, недосыпание и стресс», — объяснила врач.

Дополнительно среди факторов перечисляются яркий свет, громкий шум, сильный или резкий запах, некоторые лекарственные препараты, чувство голода, джетлаг после авиаперелета.

Триггер действует на ядро тройничного нерва, которое у пациентов с мигренью является уязвимым местом. Оно интенсивно вырабатывает электрические импульсы, за счет чего в кровь поступают провоспалительные цитокины (белковые молекулы, запускающие и усиливающие воспаление. — Прим. ред.).

В твердой мозговой оболочке вокруг сосудов головного мозга образуются периваскулярный отек и воспаление, что служит непосредственной причиной выраженного приступа головной боли.

Иными словами, нестерпимая боль возникает из-за нарушения регуляции тонуса сосудов головного мозга и повышенной возбудимостью нейронов коры мозга.

Для какого возраста и пола характерна болезнь

Распространенность мигрени в мире составляет около 15%. Женщины страдают чаще, чем мужчины, потому что мигрени — это эстроген-зависимые головные боли. Заболеванию подвержены люди любого возраста, в основном болезнь проявляется в допубертатном периоде (до 8-10 лет).

«Дети тяжело переносят мигрени. Они отпрашиваются с учебы, их тошнит, может рвать. Некоторых мучают сильные боли в животе, что также является проявлением мигрени — так называемая абдоминальная мигрень», — перечислила Елена Акимова.

С наступлением менархе у женщин иногда дебютирует мигрень. Когда функция яичников снижается в предклимактерическом периоде и во время климакса, головные боли могут проходить, но не у всех. Чаще всего они трансформируются в более легкие приступы, или приступы становятся другого характера.

Сколько может длиться приступ мигрени

Приступ мигрени — всегда очень очерченный во времени эпизод. Он длится от трех часов до трех суток.

Если боль не проходит более 72 часов, это расценивается как мигренозный статус. В этом случае необходимо срочно обращаться к врачу, потому что возникает риск развития инсульта.

И снимать такой приступ обычными обезболивающими крайне тяжело. В этом случае необходима инфузионная терапия гормональными препаратами.

Почему нельзя терпеть мигрень

Терпеть сильную головную боль крайне нежелательно. Каждый приступ мигрени нужно обязательно купировать.

«Каждый приступ мигрени должен быть хорошо обезболен. Почему? Потому что если мы остаемся в приступе, то сохраняются провоспалительные цитокины, и они являются ресурсом для возникновения следующего эпизода», — объяснила невролог.

Чем снимается приступ мигрени

Самым простым средством против мигрени, которое, по мнению врача, можно рекомендовать всем пациентам и даже детям, является обезболивающее с действующим веществом ибупрофеном в высокой дозировке — 600−800 миллиграммов за один прием.

«Очень важно позволить ребенку или самому себе запить лекарство „Колой“. Почему? Потому что в напитке содержится много сахара, много кофеина, которые воздействуют на аденозиновые рецепторы в головном мозге и сами по себе являются обезболивающим средством», — посоветовала Акимова.

Для купирования боли широко используются триптановые препараты. Раньше считали, что нельзя принимать более восьми таблеток с действующим веществом в месяц, но сейчас это ограничение сняли.

Триптаны продаются в разных формах. Популярны назальный спреи и быстрорассасываемые таблетки, которые действуют быстрее, чем обычная проглоченная и запитая водой таблетка.

Триптаны не вызывают абузусных (хронических) головных болей, индуцированных приемом лекарственных препаратов. Поэтому их прием предпочтителен.

«Иногда мы назначаем триптаны как фармакологическую диагностику, когда сложно разобраться, мигрень это или какая-то другая головная боль. Здесь позитивный эффект в виде снятия головной боли может послужить врачу хорошим подспорьем в лечении пациента», — рассказала невролог.

Что нужно делать при приступе мигрени

Как правило, тело дает сигналы о приближающейся волне головной боли, поэтому у человека всегда есть время подготовиться к ней.

Нужно позаботиться о наличии обезболивающего — триптана или ибупрофена. Чем раньше выпить таблетку, тем выше будет ее эффективность. Так что лучше думать об обезболивании в первые минуты приступа и не откладывать на потом.

И важно помнить, что при мигрени происходит паралич желудочно-кишечного тракта, из-за чего любой препарат плохо всасывается. Поэтому рекомендуется дополнительно принять прокинетик — лекарство, улучшающее моторику желудка и двенадцатиперстной кишки.

Стоит всегда хранить на кухне баночку или бутылочку сладкого кофеиносодержащего напитка в качестве дополнительного обезболивающего. Если есть возможность, приглушить свет и звук, прилечь. Предупредить близких, чтобы не шумели и не беспокоили.

Есть ли лечение от мигрени

К сожалению, в настоящий момент полностью излечить мигрень невозможно. Однако можно создать условия, при которых мигрень станет не такой досаждающей и не такой мучительной. Требуется скорректировать образ жизни, питание, а также правильно обезболивать мигренозные приступы.

Но если пациент не купировал должным образом приступы и теперь страдает от боли по восемь или более дней в месяц, мигрень становится хронической, и в ход идут уже другие препараты.

«Хроническая мигрень — это не только про обезболивание. Это уже лечение, которое назначается на период от трех месяцев до нескольких лет. Используются разные группы препаратов — группа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина, старые трициклические антидепрессанты, противосудорожные препараты. И также современное лечение — лекарство, воздействующее на прокальцитонин-ген-связанный пептид или его рецепторы.

На этот механизм направлено и действие ботулинотерапии (в проекции 7 групп мышц головы и шеи). Ее мы предлагаем пациентам с резистентной мигренью, которая не отвечает на прием антидепрессантов или антиконвульсантов. Также это моноклональные антитела и гепанты», — перечислила врач-невролог.

Дополнительно назначаются сосудорасширяющие, седативные, ноотропные препараты, альфа- или бета-адреноблокаторы и стероидные гормоны. В отдельных случаях возможна гирудотерапия, иглорефлексотерапия, мануальная ПИР-терапия, ЛФК, ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция, внешняя стимуляция первой ветви тройничного нерва, блокада или нейростимуляция большого затылочного нерва.

Удивительно, но большую роль играет и исправление неправильного прикуса. При большом давлении на мышцы челюсти напряжение передается в области головы и шеи. Если это исправить у ортодонта, есть шанс уменьшить мигренозные боли.

В качестве народных методов без доказательной базы пациенты с мигренью часто пользуются аромамаслами, особенно мяты и лаванды; пьют чай с имбирем или сиропом кориандра.

Кроме того, на сегодняшний день широко используются неинвазивные портативные устройства для облегчения симптомов мигрени. Нейромодуляторы воздействуют на нервные окончания и снимают приступ. Они надеваются на лоб, плечо, шею или точечно прикладываются.

Что нельзя делать при мигрени

Как правило, мигрень сама диктует образ жизни. Например, болезнь «не любит» кардиореспираторную физическую нагрузку. К ней относятся бег, прыжки на скакалке, велоспорт. Это может послужить триггером и спровоцировать обострение.

Пациентам также нельзя находиться в непроветриваемых душных помещениях, подвергаться стрессу, часто попадать в конфликтные ситуации.

«Как правило, у людей, страдающих мигренью, такое ограничительное поведение, которое само по себе за собой тянет еще и коморбидное депрессивно-тревожное расстройство. Поэтому всех пациентов с мигренями мы всегда тестируем на наличие депрессии или расстройств тревожного спектра», — отметила специалист.

Что нельзя есть при мигрени

Чтобы приступы возникали реже, врачи советуют исключить из рациона список продуктов. Важно знать, что пациенты с мигренью не переносят алкоголь, поэтому среди них мало пьющих людей.

Любая доза спиртного, даже качественного и хорошего, может спровоцировать тяжелый эпизод или даже серию эпизодов мигрени.

Под запрет также подпадают аристократические продукты — твердые сыры, красное вино, копчености, жирная рыба и морепродукты в целом, бобовые, соевые продукты, хорошего качества шоколад, орехи и семечки.

Дополнительно стоит воздержаться от киви, помидоров, лука, чеснока, грибов, соевого соуса, цитрусовых, фастфуда и консервированных рыбных или мясных продуктов.

К какому врачу нужно идти при мигрени

Диагноз мигрени выставляет невролог, собрав симптоматику по критериям головной боли. Каждый врач общеневрологической практики способен вести пациентов как с эпизодическими, так и хроническими мигренями.

В крупных или узконаправленных медицинских центрах также можно встретить врача-цефалголога. Он занимается непосредственно лечением всех видов головных болей.

Как правило, инструментальная диагностика, например, рентген черепа, магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга, электроэнцефалография, ультразвуковая допплерография или дуплексное сканирование сосудов головы и шеи неинформативны при мигренях.

Вредно ли часто пить обезболивающие

Принимать обычные обезболивающие, особенно комбинированные анальгетики, при мигрени очень нежелательно и даже вредно. Речь идет о таблетках с парацетамолом или метамизолом натрия в составе.

Больше десяти штук таких комбинированных анальгетиков в месяц способны выйти боком. Они провоцируют абузусные головные боли, фактически удваивая страдания человека.

«Это таблетки исключительно для того, чтобы условно добежать до стоматолога, когда болит зуб. Ни в одних клинических рекомендациях лечения головных болей, не только мигрени, но и других видов головных болей, эти препараты не фигурируют. Это вредная фармакологическая окрошка», — предупредила Елена Акимова.

Мигрень: какой образ жизни нужно вести

Поскольку теперь мигрень встречается гораздо чаще, медики связывают ее «популярность» с технологическим прогрессом и ускорением всех процессов.

Бесконечные потоки информации, шум мегаполисов, напряженная работа, скоростной ритм жизни — все это приводит к хроническому стрессу, который играет не последнюю роль в возникновении мигреней. Поэтому в дополнение к медикаментозному лечению врач всегда дает рекомендации по организации рабочего процесса и отдыха.

Так, обязательно делать регулярные перерывы при работе за компьютером. Если есть возможность, лучше выходить на свежий воздух. Если нет — проветривать помещение несколько раз в день, приобрести увлажнитель и ионизатор воздуха.

Важно вести работу над собой, чтобы минимизировать уровень стресса. В этом помогут сеансы с психологом. Он не только поддержит в случае социальной изоляции и непонимании со стороны близких, но и подскажет, как менее травматично переживать стресс на работе или дома.

Хорошо работают ежедневные медитации, расслабляющие техники, дыхательные упражнения. Пользуются популярностью майндфулнес-терапия и БОС-терапия.

Также нужно всегда носить с собой в сумке или рюкзаке шумоподавляющие наушники и таблетницу с препаратами на случай приступа. Дополнительные упаковки таблеток всегда хранить на рабочем месте. Немаловажно следить и за качеством сна. Так, крайне желательно побороть вредную привычку «залипать» в телефоне в темноте.

Стоит отходить ко сну в одно и то же время не позднее 23 часов вечера, спать не менее восьми часов и утром дать себе время на раскачку, чтобы не собираться в спешке.

По рекомендации врача принимать курсами витамины группы В, магний, Q10 и другие.

Появляется ли мигрень от перемены погоды

Большинство пациентов действительно отмечают у себя метеозависимость. Однако как научный факт такая взаимосвязь не подтверждена.

Ни магнитные бури, ни перемена сезонов, ни ветреная или дождливая погода, как правило, с научной точки зрения не объясняют обострение мигрени.

Последствия мигрени для здоровья

Если человек не получает необходимое лечение для купирования боли, у него может со временем развиться мигренозный инсульт.

Дело в том, что приступы приводят к обеднению кровоснабжения мозга, особенно его задних отделов, а также к сужению сосудов головного мозга.

При таких сопутствующих заболеваниях, как повышенная свертываемость крови и высокое артериальное давление, риск возникновения инсульта увеличивается.

Как мигрень влияет на мозг

Мигрень на самом деле оказывает негативное влияние на мозг. Некоторые пациенты, испугавшись сильных головных болей или связанных с нею предшествующих симптомов ауры, проходят МРТ-диагностику.

На снимках обнаруживаются очаги глиоза, иногда даже имитирующие очаги рассеянного склероза. Глиоз — это патологический процесс образования «шрамов» при гибели нейронов головного мозга и их последующем замещении глиальными клетками. Нужно понимать, что все это не причины мигрени, а последствия.

«Как правило, тяжелые приступы мигрени могут спровоцировать появление таких очагов в голове. Это уже следствие нелеченных тяжелых случаев нейровоспаления. Кроме того, мигрень, особенно если она сопровождается нарушениями тревожно-депрессивного спектра, может провоцировать нарушения памяти», — подтвердила врач-невролог.

В целом при длительных или частых головных болях нередки проблемы с вниманием, памятью и другие когнитивные снижения.

Частые мифы о мигрени

Болезнь до сих пор окутана множеством суеверий и неверных толкований. На первых приемах врач обязательно объясняет пациенту, откуда берется мигрень и как ее лечить.

Мигрень появляется из-за остеохондроза. Многие уверены, что разрушающиеся межпозвоночные диски и хрящи являются основной причиной основной их страданий, и просят выправить сосуды, «прохрустеть» шейный отдел и нормализовать кровоток.

«Причины мигрени — это глубинные нарушения работы ядра тройничного нерва, нейронов, которые находятся в стволе мозга. И никаким образом ни остеохондроз, ни межпозвоночная грыжа, ни извитость позвоночных артерий не являются факторами возникновения мигрени», — опровергла Елена Акимова.

Кофе провоцирует мигрень. Нет прямых доказательств, что кофеин вызывает приступ мигрени. Наоборот, напитки с кофеином в составе способны облегчить головную боль и снизить ее интенсивность.

Мигрень пройдет сама с возрастом. Ни в коем случае нельзя пренебрегать обращением за медицинской помощью. Если приступы мигрени не купировать, болезнь перейдет в запущенную хроническую стадию. В этом случае вероятны обширные повреждения клеток головного мозга.

Беременным нельзя принимать лекарства от мигрени. Женщинам в положении действительно противопоказаны многие препараты, чтобы не навредить плоду, однако триптаны относительно безопасны, особенно после первого триместра.

В любом случае врач должен подобрать препарат исходя из клинической картины, ведь терпеть приступы категорически нельзя. Наука не стоит на месте, и хорошим вариантом могут стать неинвазивные портативные устройства.

При мигрени нужно сужать сосуды. Долгое время считалось, что расширение сосудов головного мозга провоцирует боль. Однако теперь доказано, что спазм никак не связан с кровеносным руслом, а проистекает из нервной системы на уровне клеток.

Обезболивающие вызывают зависимость. Многие с подозрением относятся к лекарственной терапии, опасаясь, что вместе с ней организм утратит функцию саморегулирования и тогда без таблеток вообще будет невозможно жить. Стоит четко разграничить список обезболивающих по действующему веществу в составе.

Неверно подобранные препараты не только не помогут, но и впоследствии сами станут причиной еще больших головных болей. Далеко не все обезболивающие одинаково успешно помогают при мигрени. Врач-невролог должен разъяснить разницу в составе и подобрать подходящие лекарства.

Мигрень — болезнь аристократов прошлых столетий. Как ни печально, увы, врачи отмечают рост заболеваемости мигренью.

Во-первых, современный ритм жизни со спешкой, стрессами, ненормированным рабочим днем, цифровизацией и нехваткой сна наоборот провоцируют мигренозные приступы у предрасположенных к ним людей.

А во-вторых, на полках магазинов и в меню кафе переизбыток «неэкологичных» продуктов с искусственными добавками, что также играет не последнюю роль.

Мигрень — это болезнь бездельниц. Очередной миф. На самом деле хроническая мигрень встречается у активных, трудолюбивых и гиперответственных людей. Их нервная система истощается от перегрузок и напряжения.

Мигрень вызывает болезнь Альцгеймера. При наличии предрасположенности мигрень может ускорять развитие болезни Альцгеймера. Однако сама по себе она не выступает ни предрасполагающим фактором, ни причиной, ни следствием этой патологии.

Как раньше лечили мигрень

Мигрень была известна еще в Древнем Египте в первом тысячелетии до нашей эры. Болезнь долгое время считалась полностью неизлечимой и была сродни проклятью. Однако врачи никогда не оставляли попыток найти лекарство.

В древности и даже в Средние века боль пытались высверлить из черепа с помощью трепанации. Одни считали, что так можно выпроводить злых духов, другие искали сгустки крови — аневризму или гематому.

До середины XVIII века повсеместно практиковали кровопускание. Помимо этого, боль лечили поеданием грибов, выпиванием экстракта из листьев апельсина и корней валерианы.

На Востоке больным делали глубокие надрезы на висках и вставляли туда зубчики чеснока на 15 часов. Дополнительно к голове привязывали мертвую моль.

В Римской империи пробовали лечить электрошоком в виде удара электрическими скатами. Позже, уже в Голландии, скатов заменили на более «эффективных» электрических угрей. Едва ли это все помогало, но точно отвлекало бедных подопытных от мучающих их болей.