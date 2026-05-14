Охота за реликвией: из чешского храма похитили череп средневековой святой

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 35 0

Возраст останков оценивается в 800 лет.

Из храма в Чехии похитили череп святой Здиславы Лемберкской

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Из храма в Чехии похитили череп средневековой святой

В чешском городе Яблонне-в-Подьештеди неизвестный совершил кражу черепа святой Здиславы Лемберкской из местной церкви. Об этом сообщило Reuters.

Преступление было совершено в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы. На записях с камер был замечен человек в темной одежде, который стремительно пробежал мимо церковных скамей, удерживая в руках исторический артефакт.

Перед этим преступник разбил защитное стекло витрины, в которой хранились останки, возраст которых оценивается в 800 лет. Представители правоохранительных органов изначально предположили, что за кражей стоит мужчина.

Однако позже в полиции уточнили, что личность и даже пол подозреваемого пока остаются загадкой для следствия.

Пражский архиепископ Станислав Пршибил выразил глубокое потрясение случившимся.

«Паломники почитали этот череп как святыню. Я не могу поверить, что кто-то средь бела дня украл из церкви реликвию, которая имеет не только историческую, но и духовную ценность для верующих», — прокомментировал ситуацию глава церкви.

Религиозный лидер подчеркнул, что похищенный объект являлся предметом искреннего поклонения множества прихожан.

Святая Здислава Лемберкская, чьи останки стали объектом посягательства, жила в период с 1220 по 1252 год. Она обрела широкую известность благодаря своей подвижнической деятельности, неустанной помощи неимущим и делам милосердия.

Статус святой она получила относительно недавно. В 1995 году обряд канонизации провел папа римский Иоанн Павел II.

Базилика, из которой была совершена кража, расположена на севере страны, примерно в 110 километрах от чешской столицы. Силовики продолжают изучать видеоматериалы для установления возможных мотивов похитителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Недостойная наследница: дочь Градского судится с вдовой музыканта
18:25
Мертвецки пьяна: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением
18:21
Пациент: что известно о напавшем на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога
18:17
«Катастрофа для первого лица»: что означает арест Ермака по делу о коррупции
18:10
Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей
18:01
Разногласия и уроки истории: что стоит за переговорами США и Китая

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео