Объекты появляются из воды: у берегов США заметили «рой НЛО»

NYP: у берегов США заметили «рой» неизвестных объектов из воды

У побережья США за последние месяцы зафиксировали тысячи загадочных объектов, происхождение которых пока не удается объяснить. Особое внимание исследователей привлекло то, что речь идет не о летающих, а о подводных аномалиях.

Как сообщило издание New York Post (NYP), приложение Enigma, собирающее сообщения о наблюдениях НЛО, с 2022 года получило около 30 тысяч обращений от пользователей. Однако с августа 2025 года большинство сообщений начали касаться странных объектов в океане.

По имеющимся данным, рядом с береговой линией США зарегистрировали свыше девяти тысяч случаев появления так называемых USO — неопознанных подводных объектов. Чаще всего их замечали в районе Калифорнии и Флориды.

Очевидцы утверждают, что загадочные объекты способны перемещаться под водой на огромной скорости, а затем без видимых препятствий выходить в воздух и снова погружаться обратно.

Писатель и исследователь темы НЛО Кент Хекенлайвли заявил, что американские подводные системы действительно фиксировали неизвестные объекты, движущиеся слишком быстро для современной техники. По его мнению, либо речь идет о недостаточном понимании технологий, либо оборудование сталкивается с некими «призрачными» аномалиями.

На фоне происходящего часть экспертов и чиновников начала высказывать опасения по поводу возможной угрозы национальной безопасности. Также звучат предположения, что власти могут скрывать часть информации о загадочных объектах. При этом никаких официальных объяснений их происхождения пока представлено не было.

