В администрации Махачкалы пообещали наказать виновных в потере девочкой пальца

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 54 0

В управлении образования отметили, что подобная травма ребенка — беспрецедентный случай.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Всех, кто причастен к потере пальца девочкой в Дагестане, ждут суровые меры. Об этом 5-tv.ru заявила руководитель управления образования Махачкалы Шаганэ Баймурзаева.

«Сам факт того, что в зоне, где ребенок должен быть любим, где его должны беречь, перенес такой стресс, для нас вообще неприемлем», — отметила она.

Глава управления заявила, что регулярно проводила проверки в детских садах города, однако не выявила фактов жесткого обращения с воспитанниками. За все время работы она никогда не слышала, чтобы ребенок лишался пальца в воспитательном учреждении.

Если подтвердится, что увечье девочка действительно получила в детском саду — правоохранительные органы будут принимать соответствующие меры, подчеркнула Баймурзаева. Также она сообщила, что заведующая детского сада находится на больничном.

Ранее в Дагестане двухлетняя девочка потеряла палец ноги. Предварительно, ей прищемили его дверью в детском саду — воспитатели попытались скрыть ее травму и засунули оторванный мизинец ей в колготки. Родители обнаружили увечье лишь когда вернулись с ребенком домой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:31
Недостойная наследница: дочь Градского судится с вдовой музыканта
18:25
Мертвецки пьяна: двухлетняя девочка попала в больницу с алкогольным отравлением
18:21
Пациент: что известно о напавшем на журналистов РЕН ТВ в кабинете косметолога
18:17
«Катастрофа для первого лица»: что означает арест Ермака по делу о коррупции
18:10
Экспорт российского сжиженного газа достиг рекордных показателей
18:01
Разногласия и уроки истории: что стоит за переговорами США и Китая

Сейчас читают

Яну Лантратову избрали уполномоченным по правам человека в России
«Он человек создающий»: Анна Чиповская призналась, что завидует Юре Борисову
Скрывали страшную травму: почему оставшаяся без пальца девочка не сразу попала к врачам
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео