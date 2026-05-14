Бритье наголо помогает мужчинам справиться со стрессом и вернуть уверенность

Лилия Килячкова
Новая «прическа» становится для многих эффективным способом борьбы с психологическим давлением из-за облысения.

Большинство мужчин, решившихся полностью сбрить волосы после начала их выпадения, чувствуют себя гораздо счастливее и спокойнее. Об этом сообщает Daily Mirror.

Масштабное исследование, в котором приняли участие две тысячи добровольцев, показало, что девять из десяти респондентов не жалеют о принятом решении. Около 74% опрошенных заявили о возникшем чувстве свободы после радикальной смены имиджа. До этого момента более половины участников страдали от повышенной тревожности, которая негативно сказывалась на их ментальном здоровье.

«Для большинства людей страх потери волос гораздо хуже, чем само состояние лысости. Я понимаю это по личному опыту; когда ты теряешь волосы, ты чувствуешь, что теряешь свою привлекательность, харизму и уверенность», — пояснил соучредитель бренда косметики Тарик Каземи.

Он добавил, что у лысины есть и свои плюсы: не нужно стричься, переживать из-за прически или испытывать стресс по поводу дальнейшего выпадения волос, поскольку ситуация уже находится под контролем.

