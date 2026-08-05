«Пишу от руки»: Дарья Донцова рассказала о работе по старинке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 33 0

В 74 года автор детективов и не думает уходить на пенсию, но предпочитает создавать истории привычными методами.

Фото, видео: © РИА Новости/

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дарья Донцова: работаю по старинке — пишу от руки

Писательница Дарья Донцова продолжает работать по привычным методам и не собирается отказываться от творчества. Автор детективов рассказала, что до сих пор пишет книги от руки и сама выстраивает жесткий рабочий график. Об этом Дарья Донцова сообщила корреспонденту 5-tv.ru на фестивале VK Fest-2026.

Писательница призналась, что не пользуется компьютером для создания текстов и предпочитает проверенный способ работы с рукописями.

«Я пишу от руки, я не умею печатать на компьютере. Я нажимаю кнопку, все улетает не туда, со мной случается истерика, прибегает мой десятилетний внук, который тычет пальцем куда-то, все возвращается», — рассказала Донцова.

По словам автора, ежедневно она придерживается строгого графика и сначала выполняет литературную работу.

«Меня воспитывала немка, и поэтому у меня жесткий и четкий график. Я сначала пишу свои 30 страниц — это примерно 18 страниц набранного текста, а потом, если съемочный день, еду на съемки», — поделилась писательница.

Донцова отметила, что также занимается и другими проектами. В свободные от съемок и писательства дни она читает лекции в Сретенской духовной академии, где обучает будущих священнослужителей.

«Я лектор Сретенской духовной академии, я учу будущих батюшек. У меня благотворительные лекции для онкобольных каждый вторник», — рассказала автор.

Писательница добавила, что ее лекции также транслируются в интернете. Донцова помогает монастырю уже не первый год.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.13
1.06 93.58
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
В Гватемале извергается один из самых опасных вулканов в мире
9:51
Бузова взялась за старое: появилось новое фото с бывшим
9:39
«Плакал»: Дмитрий Колдун рассказал о нехватке времени на детей
9:18
Не списывать на возраст: на какие болезни может указывать неуклюжесть ребенка
9:02
«Это сплачивает»: Гарик Харламов объяснил, почему любит ходить в кинотеатры
8:50
«Пишу от руки»: Дарья Донцова рассказала о работе по старинке

Сейчас читают

Ракета Илона Маска вскоре врежется в Луну
Совершила глупость и прервала династию: Волочкова об ошибке своей дочери
«Мои ноги — это ваши деньги»: Волочкова пожаловалась на боль после операции
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео