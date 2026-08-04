Каждая хозяйка мечтает, чтобы зимой, открыв банку с соленьями, она увидела целые, красивые помидоры, которые не полопались и сохранили аппетитный вид. Секрет такого результата довольно прост. Об этом и не только эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал шеф-повар Анатолий Крюков.

Какая ягода лучший друг закрутки помидоров

Заготовки и закрутки на зиму: как закатать помидоры с красной смородиной в банке — рецепт. ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Многие кулинары сталкивались с ситуацией: открываешь банку, а помидоры полопались и потеряли форму. Чтобы этого избежать, нужна красная смородина. И не только ради вкуса.

«Я люблю добавлять именно красную смородину. То есть, как бы, вот то, что сейчас она растет. То есть она дает как бы вот такие дубильные вещества и дает момент того, что шкурка будет плотная, а мякоть нежная, и помидоры в процессе хранения не будут разрываться», — говорит шеф-повар.

Это не просто народный секрет. Красная смородина действительно богата дубильными веществами и пектинами, которые действуют как натуральный «стабилизатор» для помидорной кожицы. Ягоды содержат множество органических кислот, благодаря чему выступают в роли естественного консерванта. Плюс ко всему, помидоры получают приятную кислинку и необычный ягодный аромат.

Как подготовить помидоры к закрутке

Заготовки и закрутки на зиму: как закатать помидоры с красной смородиной в банке — рецепт. www.globallookpress.com/Ingram Images

Секрет вкусной и красивой заготовки кроется в правильной подготовке ингредиентов.

Первое и самое важное правило, по словам шефа, — помидоры обязательно нужно замочить в холодной воде на 10–12 часов.

«Чтобы не взрывалась банка и томаты не были такими кислыми. Во-первых, их очень важно несколько часов выдержать в холодной воде. То есть изначально промыть от загрязнений. И после этого уже», — уверяет шеф-повар.

Эта простая процедура делает кожицу помидоров более эластичной, а мякоть — плотной и упругой. Благодаря этому томаты меньше лопаются как при заливке кипятком, так и при хранении.

Красную смородину перед закладкой в банку нужно тщательно перебрать, промыть и дать стечь воде. Веточки лучше удалить, оставив только чистые ягоды.

Секреты идеального маринада для закрутки помидоров

Заготовки и закрутки на зиму: как закатать помидоры с красной смородиной в банке — рецепт. 5-tv.ru

Главное в маринаде — правильный баланс соли и сахара. Кулинар использует классическую пропорцию один к одному.

«Если брать по отношению по балансу, у меня идет один к одному соль с сахаром. То есть одна столовая ложка сахара на одну столовую ложку соли. Соль обязательно должна быть не йодированной, крупной пищевой», — уточняет он.

Что касается пряностей, то помимо стандартного набора — лаврового листа, зонтиков укропа и листьев хрена — Крюков рекомендует добавить кориандр в зернах и душистый перец. Причем специи эксперт советует предварительно прогревать на сухой сковороде:

«Я всегда их прогреваю на сковороде, чтобы, первое, убить микробную флору, если есть какой-то налет, особенно по лавровому листу, обязательно его важно промыть в проточной воде и дальше подсушить. Плюс, когда мы подсушиваем вот эти все пряности, они дают более раскрытый эфирный аромат, за счет чего консервация становится гораздо ароматнее и вкуснее», — отмечает шеф-повар.

Пошаговый рецепт закрутки помидоров с красной смородиной

Заготовки и закрутки на зиму: как сделать помидоры с красной смородиной в банке — рецепт. 5-tv.ru

Собрав все советы воедино, можно приготовить идеальные помидоры на зиму.

Ингредиенты (на литровую банку):

Помидоры — 600–700 граммов;

Красная смородина — 200–300 граммов;

Зонтики укропа — одна-две штуки;

Лавровый лист — одна-две штуки;

Листья хрена — по вкусу;

Чеснок — два-три зубчика;

Соль — одна столовая ложка;

Сахар — одна столовая ложка;

Кориандр в зернах, душистый перец — по желанию;

Вода — от одного до полутора литров.

Приготовление:

Помидоры требуется тщательно вымыть и замочить в холодной воде на 10–12 часов. Смородину в это время надо перебрать, промыть и обсушить.

На дно стерилизованной банки нужно положить зонтик укропа, лавровый лист, листья хрена и очищенные зубчики чеснока. Плотно уложите помидоры, пересыпая их красной смородиной.

Залейте банку крутым кипятком, прикройте крышкой и оставьте на 10–15 минут. Затем слейте воду в кастрюлю, добавьте соль, сахар и пряности. Доведите маринад до кипения и залейте им банку с помидорами.

После немедленно закатайте банку стерильной крышкой, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.