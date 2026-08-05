«Это сплачивает»: Гарик Харламов объяснил, почему любит ходить в кинотеатры

Гарик Харламов: предпочитаю смотреть фильмы в кинотеатре, а не дома

Актер и юморист Гарик Харламов предпочитает смотреть фильмы именно в кинотеатре, а не дома. По словам артиста, совместный поход в кино помогает близким провести время вместе и обсудить впечатления после просмотра. Об этом Гарик Харламов сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Артист отметил, что домашний просмотр часто сопровождается отвлекающими факторами, из-за которых зрители не могут полностью погрузиться в историю.

«На такие вещи, конечно, надо в кино ходить. Это другой вид. Это сплачивает немножко», — рассказал Харламов.

По словам юмориста, даже если семья идет не на собственный фильм, такой формат отдыха остается особенным.

«Мы вчера всей семьей пошли, посмотрели кино. По телевизору это другое совершенно. Ты сидишь дома, кто-то чем-то занимается, все как-то отвлекает», — поделился артист.

Харламов добавил, что атмосфера кинозала помогает сосредоточиться на картине, а после просмотра дает возможность поговорить о впечатлениях.

«В кинотеатре свет погас. А после выхода обсуждать, обсуждать, обсуждать. Так что нет, в кино, конечно», — заключил актер.

В новой картине вселенной «Последнего богатыря» — фильме «Последний богатырь. Колобок» — главного героя озвучил Гарик Харламов. По сюжету Колобок — харизматичный и обаятельный персонаж, который решает изменить свою судьбу и становится напарником пекаря Тихона и девушки Лады.

Сам Харламов на площадке не появлялся. Сначала в студии записали его голос и мимику, а затем специалисты по компьютерной графике перенесли эти данные на цифрового героя.

Колобок в исполнении Харламова впервые появился во второй части франшизы — «Последний богатырь: Корень зла». Персонаж так полюбился зрителям, что создатели решили дать ему собственный фильм. И не прогадали: народная любовь к озорному Колобку оказалась сильнее ожиданий продюсеров, а идея снять про него отдельную историю выросла из многочисленных запросов фанатов.

Теперь у персонажа появился свой полноценный сюжет, в котором он доказывает, что даже у сказочного хлебобулочного изделия может быть характер и душа.

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